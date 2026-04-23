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NBA／G2單節30比3海嘯攻勢 活塞打下魔術扳平系列賽

記者曾思儒／即時報導
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活塞以98：83守護主場，將系列賽1比1扳平。(美聯社)
活塞以98：83守護主場，將系列賽1比1扳平。(美聯社)

例行賽打下60勝、以東區頭號種子迎接季後賽的活塞隊，季後賽首戰意外被「老八」魔術隊狙擊，不過今天第2戰活塞馬上回應，第三節打不到7分半就打出30：3的海嘯攻勢奠定勝基，最終以98：83守護主場，將系列賽1比1扳平。

上半場比分拉鋸，首節打完活塞25：21領先，但半場被魔術46：46扳平。戰況在第三節出現變化，活塞開節不到2分鐘就打出8：0強攻，魔術暫停後也沒能止血康寧漢罰球得手、哈里斯（Tobias Harris）進球，活塞連續攻勢推進到11：0。貝恩（Desmond Bane）外線進球終於讓魔術終結單節零得分窘境，不料這一球後球隊又陷入超過4分半的得分荒，讓活塞直接以30：3攻勢拉開差距，領先直接擴大到76：49。

魔術接續進攻雖稍為回神，但單節僅拿16分，被灌進38分的活塞帶著84：62的大幅領先進入決勝節。

第三節奠定勝果，活塞第四節一路維持兩位數優勢，最終以98：83扳回一城。

活塞共6人得分兩位數，當家球星康寧漢（Cade Cunningham）攻下27分、11助攻，哈里斯16分、11籃板，杜倫（Jalen Duren）和湯普森（Ausar Thompson）各拿11分；魔術今天團隊命中率僅3成3，薩格斯（Jalen Suggs）19分已是全隊最高，班凱羅（Paolo Banchero）18分、8助攻。

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