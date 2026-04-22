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NBA／杜蘭特先盛後衰加關鍵失誤 詹姆斯飆28分率湖人2：0領先

記者劉肇育／即時報導
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杜蘭特(左)、詹姆斯(右)。(美聯社)
杜蘭特(左)、詹姆斯(右)。(美聯社)

西區季後賽首輪賽事，湖人隊21日繼續在主場迎戰火箭隊，後場雙星唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣，火箭則是迎回當家球星杜蘭特（Kevin Durant），但湖人在詹姆斯（LeBron James）猛轟28分下，以101：94擊敗火箭，將帶著系列賽2：0優勢轉戰休士頓

西區第4種子湖人與第5種子火箭在季後賽首輪碰頭，兩隊首場比賽都有球星缺陣，包括賽季末就因傷缺陣的湖人雙衛，唐西奇恐將缺席整個系列賽，里夫斯可能在系列賽末段或是下個系列賽回歸，但湖人首場比賽仍以9分差距拔得頭籌。

兩隊繼續在洛杉磯交手，火箭則是迎回首戰缺陣的杜蘭特，也是他與詹姆斯繼2018年總冠軍賽後再度在季後賽碰頭，兩人上半場都打出精彩表現，杜蘭特以7投6中的高效率轟下20分，詹姆斯則有14分進帳，但上半場湖人史馬特（Marcus Smart）外線火力全開，投進4記三分球拿下全隊最高17分，也幫助湖人取得3分領先。

易籃後，湖人雖然一度將領先差距擴大到雙位數，但火箭在其他球員找回狀態後也展現韌性，第四節最後4分半鐘森根（Alperen Sengun）完成「三分打」後，追到僅剩4分差距，關鍵時刻史馬特與火箭伊森（Tari Eason）接連飆進三分球，比賽最後1分08秒杜蘭特發生致命傳球失誤，湖人反靠著詹姆斯單刀直入的雙手重扣，在比賽最後55秒取得7分領先，奠定勝基，最終以7分差獲勝。

湖人3名球員得20分以上，詹姆斯28分、7助攻、8籃板，史馬特投進5記三分球拿下25分外帶7助攻，肯納德（Luke Kennard）23分；火箭則以杜蘭特23分最佳，但下半場個人僅拿下3分，森根20分、11籃板。

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