NBA／溫班亞瑪打12分鐘重摔 疑似腦震盪G2不回歸

溫班亞瑪。(美聯社)

以西區第2種子身份挺進季後賽的馬刺 隊，今天第2戰克服開賽慢熱表現，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）第一節最後兩罰俱中讓球隊扭轉最多13分落後，反帶著28：27領先進入第二節，但他第二節進行3分多鐘就重摔在禁區，之後直接走向休息室。

馬刺球團接續就宣布，溫班亞瑪本戰不會回歸。

溫班亞瑪摔倒後臉部著地，可能有腦震盪疑慮。根據NBA 規則，若被診斷出有腦震盪狀況，至少要48小時後才能重返球場，且要完成必要的回歸程序。

透過附加賽取得第7種子的拓荒者，今天開賽3分半就打出13：4猛攻，逼馬刺8分33秒就喊出暫停；恢復比賽後拓荒者持續拉開領先，最多取得22：9領先。馬刺靠卡瑟爾（Stephon Castle）挺身而出，他在15：25落後下連飆2記三分球在內，個人連拿8分助隊縮小差距，加上最後1.9秒溫班亞瑪2罰俱中，讓馬刺首節打完28：27超前

不過第二節開打才3分鐘，溫班亞瑪進攻持球要轉身過人時重心不穩重摔在地，之後就直接往休息室走。溫班亞馬8分57秒時離場，留下出賽12分鐘5分、4籃板、1阻攻成績。

少了新科年度防守球員坐鎮的馬刺，上半場在卡瑟爾12分領軍下和拓荒者57：57打平。