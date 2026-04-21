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NBA／風城大地震主帥唐納文宣布請辭 給予公牛新高層「選帥自由」

記者劉肇育／即時報導
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唐納文。(美聯社)
唐納文。(美聯社)

執掌公牛兵符長達6年的名帥唐納文（Billy Donovan），於昨天正式宣布卸下總教練職務，儘管球團高層多次公開挽留，甚至提出轉任管理職的優厚條件，但這位準名人堂教練在與藍斯道夫（Reinsdorf）父子深談後，最終決定交出兵符，給予球團全新行政團隊完整的建隊空間。

唐納文自2020年入主風城以來，6個賽季留下226勝256敗的戰績，勝場數雖高居公牛隊史第四位，僅次於「禪師」傑克森（Phil Jackson）、莫塔（Dick Motta）與錫伯杜（Tom Thibodeau），但在其任內僅於2021-22賽季闖進過一次季後賽，且首輪便止步，相較於隊史前五大教練至少三次晉級季後賽的履歷，唐納文在公牛的執教成效顯然未達預期。

公牛本季再次無緣季後賽，球團行政層級已先行地震，4月初，球團解僱了籃球運營執行副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）和總經理艾佛斯利（Marc Eversley）。

不過公牛老闆藍斯道夫則對唐納文的執教讚不絕口，甚至公開表示「如果不認同唐納文的人，就不是合適的總管人選」，然而唐納文在聲明中展現風骨，強調，「為了球隊長遠利益，我決定退場，讓新的領導者能按其願景組建教練團。」

現年60歲的唐納文，已入選2025年籃球名人堂，過去他在雷霆執教五季全部闖進季後賽，儘管在公牛遭遇瓶頸，但他仍是市場上的熱門人選，據傳去年尼克及今年北卡羅萊納大學都曾表達延攬意願。  

公牛球團目前正緊鑼密鼓展開高層甄選，包括灰狼總管洛伊德（Matt Lloyd）、活塞副總裁林西（Dennis Lindsey）及騎士總管甘聖（Mike Gansey）等人都在面試名單中，預計5月中旬選秀前，新任籃球事務負責人便會走馬上任。

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