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NBA／史上首位全票獲選 溫班亞瑪兌現承諾拿下年度最佳防守球員

記者劉肇育／即時報導
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溫班亞瑪。(路透)
溫班亞瑪。(路透)

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度寫下歷史，NBA聯盟今天宣布這位22歲的年輕長人榮膺本賽季年度最佳防守球員，不僅成為聯盟史上最年輕的獲獎者，更以全數100張第一順位選票姿態，寫下史上首位「全票防守王」的史無前例紀錄。

在此次票選中，溫班亞瑪以總分500分一騎絕塵，大幅領先排名第二的雷霆霍姆格倫（Chet Holmgren）239分以及活塞隊後衛湯普森（Ausar Thompson）的60分。過去最接近全票獲獎的是2001-02賽季的華勒斯（Ben Wallace），當時他拿下了120張第一順位選票中的116張，而溫班亞瑪則在今天徹底打破了這道高牆。  

今天順利當選年度最佳防守球員，也成功兌現溫班亞瑪過去的諾言，早在前年法國前輩戈貝爾（Rudy Gobert）第四度奪下此獎項前，年僅20歲的溫班亞瑪就曾用法語宣告，「讓魯迪現在贏吧，因為以後就沒他的份了。」

溫班亞瑪本季的防守表現堪稱現象級，他蟬聯聯盟阻攻王（共計197次），並外帶66次抄截，是馬刺防守效率高居聯盟第二的核心靈魂。數據顯示，他每場平均抓下11.5個籃板，防守籃板數9.5個僅次於約基奇（Nikola Jokic）。  

在日前的個人季後賽首秀中，拓荒者球員在面對溫班亞瑪防守時，11次出手全部落空，防守威懾力不言而喻，馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）對此讚嘆，「他甚至讓對手不敢出手。很多防守者能干擾投籃，但他能直接抹除對手的攻擊意圖，迫使他們運球退出禁區。」

儘管個人光環耀眼，溫班亞瑪在受訪時仍展現謙遜態度，在回應隊友「他在任何球隊都能拿獎」的說法時，他強調，「我只是站在鎂光燈下的人，但我是體系的一部分。沒有教練團與隊友的配合，我無法達成這一切。」

這是馬刺隊史自雷納德（Kawhi Leonard）於2014-16年蟬聯DPOY後，再度有球員獲此殊榮。已跨越「65場出賽門檻限制」的溫班亞瑪，目前同時也是年度MVP前三名競爭者，有望一舉囊括兩大獎。

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