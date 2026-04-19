NBA／老八魔術狙擊龍頭 活塞慘吞季後賽主場11連敗

魔術隊球星班凱羅（右）19日拿下23分、9籃板。（美聯社）

今年NBA 季後賽第一場「下剋上」的賽事出爐，透過附加賽搭上東區晉級末班車的魔術隊，今天在班凱羅（Paolo Banchero）23分、9籃板領軍下，以112：101扳倒頭號種子活塞隊，讓NBA史上最長季後賽主場連敗場次再往上累加。

從2008年季後賽開始，活塞已經吞下主場11連敗，台灣時間本周四登場的第2戰有另個結束淒慘紀錄的機會。

活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）今天轟下生涯季後賽新高的39分但孤掌難鳴，其餘隊友只有哈里斯（Tobias Harris）17分達兩位數，團隊命中率只有4成；反觀魔術點點開花，5位新發得分都達兩位數，其中華格納19分有11分集中在決勝節，貝恩（Desmond Bane）和卡特（Wendell Carter）各拿17分，薩格斯（Jalen Suggs）也貢獻16分。

活塞已經18年沒能闖過季後賽首輪，魔術也是從2010年後不曾晉級到第二輪，今年首輪捉對廝殺，魔術開賽就打出18：5猛攻，活塞雖幾度追近比分，康寧漢三分破網更助隊第三節65：65追平，但班凱羅馬上跳投破網回應，貝恩追加三分彈，讓魔術帶著81：74領先進入決勝節。

活塞全場不曾領先過，最終以11分差距苦吞主場季後賽11連敗。