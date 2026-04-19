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NBA／個人獎入圍名單出爐 溫班亞馬、亞歷山大、約柯奇角逐MVP

記者曾思儒／即時報導
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今年率馬刺隊打下西區第二種子的「法國狀元」溫班亞瑪，成為本季年度MVP的最終入選...
今年率馬刺隊打下西區第二種子的「法國狀元」溫班亞瑪，成為本季年度MVP的最終入選球員，讓年度大獎有機會出現新面孔。（路透）

今年率馬刺隊打下西區第二種子的「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），離MVP目標前進了一步，他和上季奪下雙料MVP的雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），以及拿過三座MVP的金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）成為本季年度MVP的最終入選球員，讓年度大獎有機會出現新面孔。

拿過三座MVP的金塊隊球星約柯奇，成為本季年度MVP的最終入選球員。（美聯社）
拿過三座MVP的金塊隊球星約柯奇，成為本季年度MVP的最終入選球員。（美聯社）

NBA今天公布年度獎項的最終入圍名單，最受矚目的MVP競爭激烈，亞歷山大本季繳出31.1分、6.6助攻數據，溫班亞瑪則有25分、11.5籃板；約柯奇則是完成「平均大三元」，且是聯盟助攻王和籃板王，寫下史無前例紀錄。

上季奪下雙料MVP的雷霆隊球星亞歷山大（右），成為本季年度MVP的最終入選球員。...
上季奪下雙料MVP的雷霆隊球星亞歷山大（右），成為本季年度MVP的最終入選球員。（路透）

亞歷山大還入選年度關鍵球員（Clutch Player of the Year），將和灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）及金塊隊穆雷（Jamal Murray）角逐獎項。

愛德華本季出賽場次並沒到達個人獎項最低門檻65場，不過年度關鍵球員的候選名單是由各隊教練提名，讓他成為特例。湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）和活塞隊球星康寧漢（Cade Cunningham）本季也沒能達到出賽65場門檻，但根據「特殊情況」條款向聯盟申訴後獲得所有獎項的提名資格，代表兩人雖都沒進入MVP評選的前三名，仍有望入選最佳陣容。

連三年獲得聯盟「阻攻王」的溫班亞瑪，今年也是年度防守球員的最大熱門，他將和雷霆隊霍姆葛倫（Chet Holmgren）和活塞湯普森（Ausar Thompson）爭奪獎項。

湯普森的隊友杜倫（Jalen Duren）入選最佳進步球員，將和老鷹隊亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）及拓荒者隊的阿夫迪賈（Deni Avdija）角逐獎項。

年度新人入圍者是獨行俠隊「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）、黃蜂隊射手克努佩爾（Kon Knueppel）和76人隊埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。

最佳教練由活塞的比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）、馬刺強森（Mitch Johnson）和塞爾蒂克的馬祖拉（Joe Mazzulla）入選。

各獎項得主將在本周陸續宣布。

唐西奇

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