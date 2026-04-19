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NBA／41歲又109天 詹姆斯寫「最年長」雙十紀錄 湖人拔火箭

中央社／洛杉磯18日綜合外電
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洛杉磯湖人球星詹姆斯。（美聯社）
洛杉磯湖人球星詹姆斯。（美聯社）

洛杉磯湖人球星詹姆斯18日以41歲又109天之齡繳出19分13助攻，成為NBA季後賽史上完成「得分與助攻」雙十最年長的球員。在詹皇領軍與肯納德季後賽生涯新高27分加持下，球隊終場以107：98擊敗休士頓火箭，在系列賽取得好彩頭。

美聯社與NBA官網報導，兩隊首戰都出現主力球員缺陣的情形。湖人方面，唐西奇（Luka Doncic）與芮維斯（Austin Reaves）4月2日即因傷缺席至今；火箭方面，杜蘭特（Kevin Durant）則因日前練球傷及右膝，至少還要再等一場才能迎來轉隊後的季後賽首秀。

在傷兵累累的困境下，湖人今年2月初從亞特蘭大老鷹交易入隊的神射手肯納德（Luke Kennard）過去2週逐漸扛起重責，18日三分球5投全中，前12次出手命中9球，成為致勝功臣。

湖人在下半場首個進球之後，從此順風順水一路領先，並在第4節將優勢拉開到16分。

詹姆斯（LeBron James）生涯第19度征戰季後賽，18日不僅在首節就送出8次助攻，更以超過41歲的年紀，超越名人堂傳奇控衛史塔克頓（John Stockton）於2002年創下的40歲28天紀錄，成為季後賽達成「得分/助攻」雙十最年長的球員。他同時也是季後賽單場送出10次以上助攻最年長的球員。

老將後衛史瑪特（Marcus Smart）也為湖人帶來額外火力，在生涯湖人季後賽首戰獻出15分、8助攻。史瑪特賽前曾說，系列賽勝負將取決於「意志力」，而湖人明顯展現出更強的鬥志。

湖人「皇子」布朗尼（Bronny James）第2節登場，與父親詹姆斯並肩作戰，這也是這位21歲小將首度在季後賽獲得重要上場時間。

火箭方面，杜蘭特缺陣下，謝柏德（Reed Sheppard）遞補進入先發，砍進5記三分球並拿下17分，火箭全隊搶下21個進攻籃板，但整體命中率遭湖人防守壓制至僅37.6%，終場難敵投籃命中率破6成的湖人。

兩隊系列賽第2戰將於21日晚上在洛杉磯舉行。

休士頓 洛杉磯 季後賽

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