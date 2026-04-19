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NBA／布朗森帶領尼克勝老鷹 東區季後賽首戰告捷

中央社／紐約18日綜合外電
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尼克18日以113：102擊敗老鷹，旗開得勝。（美聯社）
尼克18日以113：102擊敗老鷹，旗開得勝。（美聯社）

紐約尼克18日在美國職籃NBA東區季後賽首輪首戰，靠著布朗森全場28分和湯斯下半場強攻19分的表現，終場113：102擊敗亞特蘭大老鷹，旗開得勝。

美聯社報導，兩隊開賽火力全開，尼克開局9投8中，老鷹則是7投6中。

布朗森（Jalen Brunson）賽前已是尼克季後賽單場8度攻下40分的隊史紀錄保持人，他18日前6投全中，光第一節就有19分進帳，讓球迷一度以為他將再創單場40分佳績。

上半場打完，尼克以57比55領先。布朗森下半場雖火力稍歇，但上半場6投1中、僅得6分的湯斯（Karl-Anthony Towns）適時挺身而出，在下半場發揮關鍵作用。

第4節尼克93比85領先8分時，湯斯先命中三分球，比數來到96比85，隨後老鷹後衛文森（Gabe Vincent）雖上籃得手，但尼克隨即還以顏色，在克拉克森（Jordan Clarkson）連取兩球、湯斯的「三分打」及一顆長射三分球完成一波10比0攻勢之下，終場前約4分半鐘將比分拉開至106比87，奠定勝基。

尼克方面，湯斯整場砍進25分，阿努諾比（OG Anunoby）貢獻18分，哈特（Josh Hart）也有11分和14籃板進帳。老鷹方面，麥卡倫（CJ McCollum）貢獻全隊最高26分，強生（Jalen Johnson）挹注23分。

這是布朗（Mike Brown）接掌兵符後，尼克首次於季後賽亮相。此前在席柏杜（Tom Thibodeau）執教期間，尼克過去5個球季曾4度闖進季後賽，去年更自2000年以來首度打進東區決賽。

兩隊將於20日晚間舉行系列賽第2戰。

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