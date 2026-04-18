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NBA／約柯奇又繳大三元 慢熱金塊逆轉灰狼

記者曾思儒／即時報導
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約柯奇18日(左)繳出25分、13籃板、11助攻的「大三元」成績。（美聯社）
約柯奇18日(左)繳出25分、13籃板、11助攻的「大三元」成績。（美聯社）

NBA季後賽18日全面開戰，西區第3種子金塊隊克服開賽「慢熱」問題，在當家球星穆雷（Jamal Murray）30分發揮、MVP熱門約柯奇（Nikola Jokic）「大三元」表現下，聯手助隊以116：105逆轉第6種子灰狼隊，7戰4勝的首輪季後賽開出紅盤。

金塊首節陷入23：33劣勢，上半場最多落後12分，不過半場打完先62：62追平比數，第三節再打出一波17：2的猛攻奠定勝基，連同例行賽收下13連勝。

金塊教練艾德曼（David Adelman）說：「贏得一場苦戰是好事，兩支球隊都經驗豐富，善於贏下這種比賽，他們都知道在肢體對抗激烈的比賽意味什麼。」

這場比賽總共出現42次吹判，包括麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）推約柯奇領到的違反運動精神犯規；金塊教練艾德曼、灰狼球員藍道（Julius Randle）和金塊的葛登（Aaron Gordon）各領到一次技術犯規。穆雷的30分就有16分來自百分百的罰球命中率，儘管三分球8投盡墨仍攻下全場最高分。

約柯奇18日再繳出25分、13籃板、11助攻的「大三元」成績，遇犯規麻煩的葛登貢獻17分、8籃板，灰狼以當家球星愛德華（Anthony Edwards）22分最高，戈貝爾（Rudy Gobert）17分、10籃板。

系列賽第二戰將於台灣時間周二登場。

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