NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

勇士隊格林(右)17日帶球進攻，遇到太陽隊布克(左)防守。(路透)

NBA 本季最後一張季後賽 門票17日由勇士與太陽爭奪，太陽在格林（Jalen Green）繼前一場猛轟35分後，17日再度進帳36分，整場比賽幾乎是一路壓著勇士打，最終太陽也以111：96淘汰勇士，以西區第8名晉級到季後賽，並將在首輪遭遇衛冕軍雷霆。

太陽日前在附加賽與拓荒者一路纏鬥，最終以4分差距惜敗，導致他們必須在17日與日前淘汰快艇 的勇士爭奪西區第八種子，儘管太陽在歷經休賽季的戰力重整後，團隊季後賽經驗明顯不如勇士，但17日卻打出年輕球隊的優勢。

太陽17日面對勇士也拿出過去勇士招牌的「死亡五小」陣容反制對手，在首節就多點開花猛轟33分，反觀勇士在經過與快艇前一場的激戰後，17日開賽卻出現慢熱的狀況，首節僅拿下18分。

上半場勇士在最多落後到18分的情況下，也在第二節末段到第三節猛追，在第三節波爾辛吉斯連得5分後，一度追到僅剩4分差距，但太陽布魯克斯（Dillon Brooks）也跳出連得5分，並帶領太陽在第三節打出一波14：8的攻勢，將分差又擴大到11分。

不過太陽17日手感最火燙的莫過於去年夏天被火箭交易到太陽獲取杜蘭特（Kevin Durant）的格林，他在上半場就投進4記三分球拿下14分，第三節他更是爆料拿下13分，反觀勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）卻明顯不在狀態上，前三節打完僅拿下7分，第三節更是一分未得，讓太陽帶著9分領先進入第四節。

第四節格林持續在進攻端對勇士施壓，甚至幫助太陽再將領先優勢擴大到雙位數，其中古德溫（Jordan Goodwin）在倒數1分多鐘時的快攻灌籃與底線三分球命中，更是宣判了勇士的死刑，勇士也在比賽最後1分鐘將柯瑞等主力換下場，不過在場邊已穿上外套的勇士格林（Draymond Green）卻與還留在場上的太陽一哥布克（Devin Booker）互噴垃圾話，遭到裁判雙雙驅逐出場，讓坐在板凳上的柯瑞也是哭笑不得，最終太陽仍是以15分差距淘汰勇士，晉級到季後賽。

太陽17日以格林投進8記三分球拿下36分最佳，附加賽兩戰平均攻下35.5分，布克則是有20分、8助攻、6籃板，古德溫19分、9籃板、6抄截；至於勇士則以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿下23分最佳，柯瑞16投僅4中拿下17分。