我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東熱浪後周末迎冰點低溫可能下雪 影響1億人

南加3人扮熊襲勞斯萊斯騙保14萬 下場慘了

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區連續3年晉級季後賽 首輪將戰活塞

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
魔術一哥班凱羅（跳起者）17日拿下25分。（路透）
魔術一哥班凱羅（跳起者）17日拿下25分。（路透）

NBA附加賽最終輪賽事在今天登場，其中東區由魔術隊與黃蜂隊進行最後一張季後賽門票之爭，上半場魔術就透過禁區優勢頻頻轟炸籃框，並一度取得超過30分的領先優勢，最終魔術也以121：90淘汰黃蜂，將以東區第8種子晉級季後賽並在首輪遭遇活塞。

今年以東區第8名晉級季後賽的魔術，在附加賽與76人隊的交手敗北後，今天則是與淘汰熱火隊的黃蜂爭奪東區第8種子，黃蜂前一場比賽靠著凶猛的三分砲火，以及小鮑爾（LaMelo Ball）在延長賽倒數4秒的準絕殺上籃，終止了熱火連續6年挺進季後賽的紀錄。

而今天兩隊在奧蘭多碰頭，魔術也在上半場就靠著鋒線身材上的優勢，頻頻撕裂黃蜂禁區防線，在首節就建立超過20分的領先優勢，反觀黃蜂今天上半場被視為進攻武器的外線火力卻是全面熄火，包括小鮑爾在前兩節僅有2分進帳，前兩節打完黃蜂也僅拿下37分，並以31分差距大幅落後魔術。

易籃後，黃蜂小鮑爾總算找回進攻節奏，個人單節狂轟21分，但魔術一哥班凱羅（Paolo Banchero）也挺身而出，屢屢在籃下強打得手，其中包括一記長驅直入禁區後的單手爆扣，幫助魔術穩住領先優勢，並在三節打完就已經拿下102分，也保有31分的領先優勢，讓黃蜂的反撲白忙一場。

最終黃蜂也在無法縮小差距下，以31分差距敗下陣來，無緣季後賽，至於魔術則是以東區老八晉級，將在首輪遭遇活塞，魔術今天先發五人全數得分上雙，其中以班凱羅25分最佳，華格納（Franz Wagner）則有18分，魔術則以小鮑爾23分最多，而雙方今天在禁區得分就有高達36分的差距，籃板球魔術也多抓15顆，成為本場比賽勝負關鍵。

鮑爾

上一則

MLB／李灝宇生涯初登場3支0 吉田正尚延長賽再見安助紅襪擊敗老虎

下一則

MLB／大谷翔平推進連49場上壘 雙安都棒打菅野智之

延伸閱讀

NBA／小鮑爾延長賽準絕殺上籃 黃蜂附加賽淘汰熱火

NBA／小鮑爾延長賽準絕殺上籃 黃蜂附加賽淘汰熱火
NBA／安比德缺陣馬克西狂飆31分 76人退魔術以東區第7種子晉級

NBA／安比德缺陣馬克西狂飆31分 76人退魔術以東區第7種子晉級
NBA／季後賽、附加賽對戰組合出爐 勇士迎生死戰、熱火再拚黑馬傳奇

NBA／季後賽、附加賽對戰組合出爐 勇士迎生死戰、熱火再拚黑馬傳奇
NBA／班凱羅談魔術將遇黃蜂 直言例行賽遭「狠狠教訓」

NBA／班凱羅談魔術將遇黃蜂 直言例行賽遭「狠狠教訓」

熱門新聞

剛讓出世界球王寶座的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯，本周巴塞隆納公開賽退出賽事，想搶回球王寶座還要再等等。（歐新社）

網球／巴塞隆納贏球後退賽 阿爾卡拉斯重返球王再等等

2026-04-16 04:00
美國職棒大聯盟西雅圖水手隊10日為名人堂球星鈴木一朗（右）舉行銅像揭幕儀式，結果銅像的球棒在揭幕瞬間突然斷裂。（美聯社）

MLB／銅像揭幕「斷棒」全場尷尬 鈴木一朗：請李維拉救援

2026-04-10 21:38
新澤西運輸局官方確認：在紐約/新澤西賽區舉辦的八場世界盃足球賽比賽期間，第一道入場安檢將設在紐約賓州車站內，導致通勤乘客無法進出站。圖為賓州車站內。(記者許君達／攝影)

世界盃將在大都會人壽球場開踢 賓州車站安檢 通勤受阻

2026-04-12 19:45
勇士柯瑞狂轟35分，再一勝就能挺進季後賽。（美聯社）

NBA／柯瑞35分、霍福特連飆4外線 勇士逆轉快艇續命

2026-04-16 01:20
NBA例行賽結束，即將展開附加賽和季後賽的征途。（取材自官方X平台）

NBA／季後賽、附加賽對戰組合出爐 勇士迎生死戰、熱火再拚黑馬傳奇

2026-04-13 03:45
保羅(左)、柯瑞(右)。 (美聯社)

NBA／快艇遭淘汰保羅發梗圖嘲諷 勇士巴特勒和柯瑞「學山羊叫」

2026-04-16 21:17

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇
首位美籍教宗 如何從川普政府手中拿回基督徒價值觀

首位美籍教宗 如何從川普政府手中拿回基督徒價值觀