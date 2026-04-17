NBA／魔術轟爆黃蜂禁區連續3年晉級季後賽 首輪將戰活塞

魔術一哥班凱羅（跳起者）17日拿下25分。（路透）

NBA附加賽最終輪賽事在今天登場，其中東區由魔術隊與黃蜂隊進行最後一張季後賽門票之爭，上半場魔術就透過禁區優勢頻頻轟炸籃框，並一度取得超過30分的領先優勢，最終魔術也以121：90淘汰黃蜂，將以東區第8種子晉級季後賽並在首輪遭遇活塞。

今年以東區第8名晉級季後賽的魔術，在附加賽與76人隊的交手敗北後，今天則是與淘汰熱火隊的黃蜂爭奪東區第8種子，黃蜂前一場比賽靠著凶猛的三分砲火，以及小鮑爾 （LaMelo Ball）在延長賽倒數4秒的準絕殺上籃，終止了熱火連續6年挺進季後賽的紀錄。

而今天兩隊在奧蘭多碰頭，魔術也在上半場就靠著鋒線身材上的優勢，頻頻撕裂黃蜂禁區防線，在首節就建立超過20分的領先優勢，反觀黃蜂今天上半場被視為進攻武器的外線火力卻是全面熄火，包括小鮑爾在前兩節僅有2分進帳，前兩節打完黃蜂也僅拿下37分，並以31分差距大幅落後魔術。

易籃後，黃蜂小鮑爾總算找回進攻節奏，個人單節狂轟21分，但魔術一哥班凱羅（Paolo Banchero）也挺身而出，屢屢在籃下強打得手，其中包括一記長驅直入禁區後的單手爆扣，幫助魔術穩住領先優勢，並在三節打完就已經拿下102分，也保有31分的領先優勢，讓黃蜂的反撲白忙一場。

最終黃蜂也在無法縮小差距下，以31分差距敗下陣來，無緣季後賽，至於魔術則是以東區老八晉級，將在首輪遭遇活塞，魔術今天先發五人全數得分上雙，其中以班凱羅25分最佳，華格納（Franz Wagner）則有18分，魔術則以小鮑爾23分最多，而雙方今天在禁區得分就有高達36分的差距，籃板球魔術也多抓15顆，成為本場比賽勝負關鍵。