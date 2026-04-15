NBA／阿夫迪賈狂轟41分 拓荒者下剋上射太陽奪第7種子

拓荒者靠阿夫迪賈全場41分，驚險以114：110氣走太陽，搶下季後賽門票。(路透)

本季第一場西區附加賽打得激烈，第7種子太陽隊和第8種子拓荒者隊最後1分鐘還互換領先，拓荒者靠阿夫迪賈（Deni Avdija）全場41分，包括最後1分鐘包辦5分領軍，驚險以114：110氣走太陽，搶下季後賽 門票。

14日NBA 進行兩場附加賽，先登場的東區第9種子和第10種子之爭，戰到延長賽才由黃蜂隊以127：126淘汰熱火隊。緊接著進行的西區對決也高潮迭起，拓荒者上半場三分球27投12中，哈勒戴（Jrue Holiday）包辦3球；反觀太陽12投僅4中，不過在布克（Devin Booker）16分、格林（Jalen Green）22分發揮下，半場只以62：65落後。

第三節拓荒者在阿夫迪賈發揮下，一度取得兩位數領先，不過太陽最後5分多鐘回敬13：4攻勢，打完三節追近到82：83，第四節格林率先進球更讓太陽取得領先。

太陽接續在布魯克斯（Dillon Brooks）獨拿7分下，打出11：0的開節攻勢，反以93：83領先，不過拓荒者在阿夫迪賈連拿分數下縮小差距，葛蘭特（Jerami Grant）飆進三分球更讓拓荒者107：106回到優勢。

布克2罰俱中讓太陽回到領先，阿夫迪賈最後37秒再打進超前球；太陽靠古德溫（Jordan Goodwin）進球要回優勢，但阿夫迪賈最後16秒完成「3分打」還讓布魯克斯犯滿畢業，太陽格林外線失手後又犯規不及，讓拓荒者葛蘭特輕鬆灌籃得手，最終驚險以114：110擊敗太陽，確定拿下西區第7種子。

拓荒者率先晉級季後賽，阿夫迪賈狂轟全場最高41分外帶12助攻和7籃板是頭號功臣，哈勒戴（Jrue Holiday）也有21分貢獻，首輪將碰第2種子馬刺隊。

格林也有35分演出，布克和布魯克斯各有22分和20分；14日雖落敗，太陽仍有晉級生機，將和勇士、快艇隊的勝家爭搭西區季後賽末班車。