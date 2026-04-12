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NBA／連續出賽638場 尼克隊布里吉斯打23秒就收工

記者曾思儒／即時報導
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布里吉斯，資料照。（路透）
布里吉斯，資料照。（路透）

尼克隊12日例行賽最終戰幾乎讓所有先發輪休，除了宛如「鐵人」的布里吉斯（Mikal Bridges），他先發上陣只打23秒就「收工」，達成連續出賽638場紀錄。

上周就確定以東區第3種子身分迎戰季後賽，尼克12日讓主力球員休養生息，總教練布朗（Mike Brown）賽前也直白說，讓布里吉斯出賽只是為了延續連續出賽場次，甚至在跳球之前，替補的克拉克森（Jordan Clarkson）已經走到紀錄台旁準備換人。

開賽23秒後，布里吉斯的犯規就讓時間暫停，完成出賽任務的他之後再沒上陣，尼克最終以96：110不敵黃蜂隊也不影響季後賽席位。

再度「全勤」出賽的布里吉斯提到，迎接新賽季前並沒感覺能打滿82場比賽，但自己也不想缺席任何一場，「我想我只是祈禱能身體健康，也盡一切努力保持健康，並努力上場。

若是連同沒列入計算的NBA盃決賽，布里吉斯本季其實出賽了83場，也是近4季來第2次的「鐵人」演出；他從2021到22賽季開始連5季全勤，目前連638場出賽排史上第8長，不過和紀錄保持人格林（A.C. Green）橫跨15季的1192場仍有一大段距離。

12日進入例行賽最終日賽程前，全聯盟只有18位球員全勤。

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