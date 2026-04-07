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NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

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NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

中央社／印第安納波利斯6日電
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密西根大學喜獲隊史自1989年來首冠。(美聯社)
密西根大學喜獲隊史自1989年來首冠。(美聯社)

擅轟高分的密西根大學今天改打泥沼戰，全場外線熄火僅投進2記三分，但仍憑藉強悍的禁區肉搏與韌性，69：63力克防守頑強的康乃狄克大學，喜獲隊史自1989年來首冠。

卡多（Elliot Cadeau）在這場全美大學體育聯盟（NCAA）冠軍戰攻下全隊最高的19分，包括球隊在下半場進行7分04秒時才進帳的首顆三分球。第2顆三分則是由大一新生麥肯尼（Trey McKenney）在終場前1分50秒投進，這一球宛如匕首直插對手心臟，讓密西根取得9分領先。

毫不意外，康乃狄克戰鬥到了最後一刻——波爾（Solo Ball）在剩37秒時擦板投進三分球，將分差縮小至4分。隨後密西根兩罰不中，康大的卡拉班（Alex Karaban）在距比賽結束僅剩17秒三分出手，若進球分差將剩1分，可惜球僅擦到籃框。

直到麥肯尼兩罰俱中，將全隊罰球成績提升至28投25中，密西根才正式展開慶祝。

整體而言，雙方這場比賽打得都不漂亮，甚至帶點1950年代的復古肉搏感。密西根每一分都拿得艱辛，開賽前11次三分投射全部打鐵，最終外線僅15投2中；此外，當家球星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）狀態不佳，受膝蓋與足部傷勢所擾無法正常起跳，全場13投僅4中得到13分。

而康大原本有望成為繼傳奇教練伍登（John Wooden）帶領的加州大學洛杉磯分校（UCLA）王朝後，首支在4個賽季內奪得3冠的球隊，但最終因陷入嚴重的犯規麻煩以及低迷的命中率而功敗垂成。

總教練赫爾利（Dan Hurley）帶領的康大全場投籃命中率僅30.9%，下半場三分開局11投全失。先前助球隊擊敗杜克大學闖進四強的功臣穆林斯（Braylon Mullins）此役17投僅中4，不過他在比賽後段投進兩顆三分球，讓球隊仍能緊咬比分。

密西根大學先前連5場得分破90，場場大勝對手，這場得分雖未達70，但從各種意義上來說，卻是最華麗的一勝；它讓球隊贏得了即便是密大史上最負盛名的「密西根五虎」（Fab Five）也未曾拿下的：一座全國冠軍。

NCAA 洛杉磯

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