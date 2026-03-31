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NBA／哈登兩場送28助攻 米契爾、莫布里狂飆68分騎士退爵士

記者劉肇育／即時報導
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騎士以122：113擊敗爵士。(美聯社)
騎士以122：113擊敗爵士。(美聯社)

騎士隊在季中交易大限迎來哈登（James Harden）後戰績持續起飛，30日出戰爵士隊的比賽，哈登持續發揮影響力，連續兩場比賽送出14助攻，解放陣中兩大得分手米契爾（Donovan Mitchell）與莫布里（Evan Mobley），讓兩人皆有34分進帳，最終騎士也以122：113擊敗爵士。

哈登加入騎士後產生良好化學效應，尤其是進攻發動機的角色，更讓騎士陣中兩大得分手米契爾與莫布里得到解放，繼前一場比賽面對熱火單場送出14次助攻後，30日哈登又再度有單場14次助攻演出，生涯累積357場單場10助攻賽事，超越詹姆斯（LeBron James），升上史上第9名。

在哈登的穿針引線下，騎士團隊火力全開，全場命中率突破5成，莫布里與米契爾分別攻下34分、17籃板與34分、5助攻，幫助騎士在三分火力失準的情況下，仍是於第四節關鍵時刻拉開差距，最終以9分差收下勝利，而騎士在哈登加盟並出賽的21場比賽中已經拿下16勝。

在哈登的助攻下攻下34分，莫布里賽後表示，「他的傳球真的太棒了，你隨時都可能接到他的傳球，30日晚上他不斷傳給我一些精彩又出其不意的球，讓對手防不勝防。」

騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）也認為，哈登加入確實解放莫布里等人，「莫布里在全明星周和交易截止日後一直打出統治級的表現，當你身邊有像哈登這樣的偉大傳球手時，這對莫布里這樣的球員幫助是相當巨大的，我感覺到莫布里的狀態正在穩定的逐步提升中。」

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