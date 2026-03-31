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NBA／第三節奠定勝基 老鷹報仇退綠衫軍收主場13連勝

記者曾思儒／即時報導
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老鷹擊敗塞爾蒂克復仇成功。(美聯社)
老鷹擊敗塞爾蒂克復仇成功。(美聯社)

明星賽後戰績長紅的老鷹隊，30日面對東區第二的塞爾蒂克隊照樣取勝，靠第三節36：22攻勢拉開差距，最終以112：102收下主場13連勝。

兩軍28日也才在波士頓交手，當時由主場的綠衫軍奪勝，再碰頭老鷹馬上復仇，在歐康古（Onyeka Okongwu）和強森（Jalen Johnson）各拿20分發揮下，第三節奠定勝基。綠衫軍第四節曾將最多21分落後縮小到8分差，但強森和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）關鍵時刻罰球都把握，澆熄塞爾蒂克反撲氣燄。

上半場兩隊打得拉鋸，共出現10次平手、9度互換領先，老鷹下半場主導戰局，全隊共有6人得分兩位數，丹尼爾斯（Dyson Daniels）挹注18分，亞歷山大-華克17分，板凳出發的庫明加（Jonathan Kuminga）也貢獻10分。

「背靠背」出賽的塞爾蒂克，前兩場缺席的布朗（Jaylen Brown）回歸，不過阿基里斯腱受傷後復出的泰托姆（Jayson Tatum）輪休，雖有布朗29分、10籃板領軍，加薩（Luka Garza）9投8中貢獻20分外帶9籃板，3連勝仍告終。

波士頓

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