NBA／理事會批准拓荒者40億元易主 NHL颶風老闆將接手

圖為拓荒者隊啦啦隊。(Troy Wayrynen/路透)

NBA理事會今天正式通過拓荒者隊易主案，也代表拓荒者將結束長達38年的艾倫家族時代，並由新老闆鄧頓（Tom Dundon）領軍的投資集團正式接手，轉手價格40億美元。

拓荒者老闆、微軟 創辦人之一的艾倫（Paul Allen）在1988年以7000萬美元價碼買下拓荒者後，一直是球隊的掌舵者，並且曾將這支球隊打造成西區勁旅；他在2018年艾倫離世後，妹妹喬迪．艾倫（Jody Allen）接任拓荒者與NFL海鷹隊主席，並擔任艾倫信託基金的受託人。

不過艾倫在離世前，就留下遺囑表示將會出售旗下球隊，並把出售賺來的款項用於慈善事業，海鷹已在今年2月啟動出售程序，拓荒者也在今天通過NBA理事會的批准，將出售給由NHL颶風隊老闆鄧頓領軍的投資集團，首波股權轉換金額40億美元。

鄧頓在2017年正式購入颶風股份，並在2021年成為球隊掌舵者，這次他領軍的投資集團成還包括投資公司Collective Global創始人泰爾（Sheel Tyle）、熊貓快餐林和創始人家族等。

在拓荒者的易主案批准前，俄勒岡州議會3月初批准拓荒者主場摩達中心翻新工程的資金，該法案使州政府與市政府共同擁有這座30年歷史的球館，並提供一個機制來確保3.65億美元的翻新資金，消除人們對拓荒者新團隊可能將球隊遷往其他城市的擔憂。