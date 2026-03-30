NBA／轟復出新高破隊史得分紀錄 泰托姆：感謝隊友激勵了我

泰托姆攻下回歸新高32分領軍下，塞爾蒂克以111：99擊敗黃蜂隊，本季第50勝到手，連續12季晉級季後賽。（路透）

拿過總冠軍賽 MVP的布朗（Jaylen Brown）雖因左腳跟腱炎缺陣，不過29日在泰托姆（Jayson Tatum）攻下回歸新高32分、頂上先發的普里查德（Payton Pritchard）轟28分領軍下，塞爾蒂克以111：99擊敗黃蜂隊，本季第50勝到手，連續12季晉級季後賽，泰托姆也成隊史最年輕拿到14000分的球員。

泰托姆上季季後賽傷了阿基里斯腱，加上球隊交易掉2024年的冠軍班底哈勒戴（Jrue Holiday）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），讓「綠衫軍」本季收穫許多懷疑眼光，不過布朗打出總冠軍賽MVP身手，泰托姆月初也回歸，塞爾蒂克先中斷衛冕軍雷霆隊12連勝，29日泰托姆再繳出回歸11場的代表作，且跳投、雙手灌籃樣樣來，展現多元得分技巧。

雖攻下復出11場以來的得分新高，上場31分鐘的泰托姆透露並沒有「加速」感覺，「我還是有點累，這是我要努力克服的部分，但我很開心現在移動能乾淨利落，需要時刻可以爆發和有所反應。」29日23投12中的泰托姆表示，必須拚盡全力才能在球場奔馳，不過感覺有比前一場更好，希望下一場的狀態還能超越29日。

月初剛過28歲生日的泰托姆，29日得分也突破14000分大關，締造隊史最年輕紀錄，他謙虛說幸運有許多好隊友及教練團在身邊，「他們激勵了我，讓我成為現在的樣子。」