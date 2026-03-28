NBA／76人三巨頭重合體轟81分 斷黃蜂5連勝

76人以118：114擊敗黃蜂。（路透）

久違合體的76人隊「三巨頭」28日同場發揮，安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）聯手轟下81分，助隊扭轉最多15分落後，以118：114踢館擊敗黃蜂隊，中斷對手5連勝。

黃蜂上半場一路領先，第三節更打出一波11：0攻勢，將優勢擴大到15分；76人先縮小差距，三節打完追近到92：97，第四節8分51秒更首度取得領先。

接續8分多鐘比分拉鋸，兩隊9度互換領先，小鮑爾（LaMelo Ball）比賽尾聲的三分彈讓黃蜂取得114：112領先，但76人先有安比德2罰1中追近差距，喬治1分04秒更飆進超前外線；最後31秒馬克西2罰1中後，小鮑爾有機會的追平外線失手，黃蜂雖搶下進攻籃板，但米勒（Brandon Miller）的追平嘗試被安比德阻攻毀掉，1.5秒喬治2罰1中再下保險分，最終76人就上演118：114的逆轉勝。

76人近5戰贏下4場，戰績緊追東區第6的老鷹隊，有機會不用打附加賽直接晉級季後賽。

28日是喬治遭聯盟禁賽25場後的回歸第2戰，投進致勝球的他攻下26分、13籃板、4抄截，安比德29分，3月初右小指肌腱受傷回歸的馬克西也有26分、8助攻和7籃板。

黃蜂以米勒5記三分球在內的29分最高，小鮑爾20分、8助攻。