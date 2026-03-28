我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與大谷翔平相關就貴 道奇飲料杯賣75元 球迷：太扯

戀上科威特將軍 華女公務員20萬退休金一夜蒸發

NBA／76人三巨頭重合體轟81分 斷黃蜂5連勝

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
76人以118：114擊敗黃蜂。（路透）
76人以118：114擊敗黃蜂。（路透）

久違合體的76人隊「三巨頭」28日同場發揮，安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）聯手轟下81分，助隊扭轉最多15分落後，以118：114踢館擊敗黃蜂隊，中斷對手5連勝。

黃蜂上半場一路領先，第三節更打出一波11：0攻勢，將優勢擴大到15分；76人先縮小差距，三節打完追近到92：97，第四節8分51秒更首度取得領先。

接續8分多鐘比分拉鋸，兩隊9度互換領先，小鮑爾（LaMelo Ball）比賽尾聲的三分彈讓黃蜂取得114：112領先，但76人先有安比德2罰1中追近差距，喬治1分04秒更飆進超前外線；最後31秒馬克西2罰1中後，小鮑爾有機會的追平外線失手，黃蜂雖搶下進攻籃板，但米勒（Brandon Miller）的追平嘗試被安比德阻攻毀掉，1.5秒喬治2罰1中再下保險分，最終76人就上演118：114的逆轉勝。

76人近5戰贏下4場，戰績緊追東區第6的老鷹隊，有機會不用打附加賽直接晉級季後賽。

28日是喬治遭聯盟禁賽25場後的回歸第2戰，投進致勝球的他攻下26分、13籃板、4抄截，安比德29分，3月初右小指肌腱受傷回歸的馬克西也有26分、8助攻和7籃板。

黃蜂以米勒5記三分球在內的29分最高，小鮑爾20分、8助攻。

上一則

MLB／道奇對守護者3連戰 日本投手連3場先發寫史上首例

下一則

MLB／鄧愷威生涯3勝並列台灣投手第5位 太空人本季奪勝第1人

延伸閱讀

NBA／黃蜂斷尼克7連勝 超級新秀創史上首見紀錄、比肩基德

NBA／黃蜂斷尼克7連勝 超級新秀創史上首見紀錄、比肩基德
NBA／活塞浪費21分領先 老鷹延長賽1分狙擊 迎接3連勝

NBA／活塞浪費21分領先 老鷹延長賽1分狙擊 迎接3連勝
NBA／雷霆遭綠衫軍雙探花終止12連勝 與馬刺剩2場勝差

NBA／雷霆遭綠衫軍雙探花終止12連勝 與馬刺剩2場勝差
NBA／唐西奇首節轟21分、全場43分 湖人退溜馬近11戰10勝

NBA／唐西奇首節轟21分、全場43分 湖人退溜馬近11戰10勝

熱門新聞

現年50歲的老虎伍茲職業生涯累計贏得15次大滿貫冠軍，他最後一次參加職業高爾夫巡迴賽是2024年7月的英國公開賽。(美聯社)

老虎伍茲涉酒駕 翻車被捕…第3次車禍 上次差點截肢

2026-03-27 19:13
道奇今年賽季將挑戰三連霸，大谷翔平在主場迎接開幕戰。(路透)

MLB／大谷翔平開幕戰送全隊名表 還附一張「三連霸」紙條

2026-03-26 22:54
國際奧委會主席考文垂檔案照。（新華社）

國際奧委會新規 女子項目嚴限「生理女性」參賽

2026-03-26 14:01
海斯。（路透）

NBA／海斯繳出平歐尼爾、賈霸數據 父母到場觀賽成動力

2026-03-26 03:10
湖人「聰明哥」史馬特。 (路透)

NBA／唐西奇與詹姆斯「不愛說話」 史馬特稱自己才是湖人「精神領袖」

2026-03-26 19:43
中國網球好手鄭欽文22日在邁阿密網球公開賽拿下第三輪，晉級女單16強。圖為她2月12日在卡達公開賽的照片。(新華社)

邁阿密網賽／中國好手鄭欽文 晉級女單16強

2026-03-23 02:00

超人氣

更多 >
老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車

老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
便宜又美味 雞腿肉逆轉成新寵 銷量以2位數速度成長

便宜又美味 雞腿肉逆轉成新寵 銷量以2位數速度成長
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴