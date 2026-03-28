NBA／飆41分退籃網卻將禁賽 唐西奇談MVP排名下滑直言不知所措

唐西奇（右）因為吞下本季第16次技術犯規，將在下場比賽面臨禁賽一場。（路透）

湖人 在27日與籃網之戰，前三節一度陷入苦戰，當家球星唐西奇 （Luka Doncic）還因為吞下本季第16次技術犯規，將在下場比賽面臨禁賽一場，但末節湖人靠著里夫斯（Austin Reaves）攻下15分，最終以116：99收下近12場比賽第11勝。

近況火熱的湖人在過去11場比賽拿下10勝後，27日在主場迎戰籃網卻一度陷入苦戰，湖人27日開賽一度在首節前段建立雙位數領先優勢，但來訪的籃網上半場也展現多點開花的攻勢，甚至在第二節中段還逆轉戰局取得領先，上半場打完也僅以2分差距落後給湖人。

不過比賽在進行到第三節中段時，唐西奇卻與籃網威廉斯（Ziaire Williams）發生肢體衝突，雙雙吞下技術犯規，而這也是唐西奇在本賽季吞下的第16次技術犯規，導致他必須在下場比賽面臨禁賽處分。

第四節初唐西奇在三分球命中後，個人得分再度突破40分大關，生涯已經累積61場比賽拿下40分以上，在聯盟史上排名第15名，但湖人第四節手感最火燙的卻是里夫斯，他個人單節投進4記三分球拿下15分，帶領湖人在比賽後段逐漸拉開差距，最終以17分差擊敗籃網。

湖人27日以唐西奇41分、8籃板表現最佳，談到在第三節吞下技術犯規將遭到禁賽處分，他則說：「我什麼都沒有講，但裁判說我推人的動作太過誇張。反觀他對著我的臉吼了三遍，我只想快點離開那邊，結果得到的卻是雙方技術犯規，我也不知道該說什麼。」

對於近期表現火燙，但在年度MVP競爭榜排名持續下滑，唐西奇也直言，已經不知道該如何做，隊友里夫斯也說：「他在MVP競爭中居然在持續下滑，這讓我覺得很不可思議，也許他可能該拿個60分之類的，我也不知道該如何做。」