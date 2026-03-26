我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柯文哲強調不會逃亡 問7000萬台幣交保金「可以減嗎」

美重返中東拖累印太轉向 紐時：北京評估戰事拖延有利局勢

NBA／海斯繳出平歐尼爾、賈霸數據 父母到場觀賽成動力

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
海斯。（路透）
海斯。（路透）

湖人隊25日在客場之旅最後一場比賽作客溜馬隊主場，團隊4人得分在20分以上，其中包括唐西奇（Luka Doncic）攻下43分領軍下，以7分差距擊敗對手，收下近11場比賽的第10勝，而中鋒海斯（Jaxson Hayes）今天進帳21分、10籃板，且命中率8成、0次失誤，更是湖人隊史中鋒中創下此紀錄的第3人。

25歲的海斯本賽季多以替補身分出賽，不過在先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）25日因為背傷缺陣的情況下，海斯也被拉上先發，並且以11投9中的高效率拿下21分，並有10籃板、2阻攻、2抄截演出，且全場0次失誤，成為湖人隊史除了賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐尼爾（Shaquille O’Neal）外，第三位達成單場21分、10籃板、8成投籃命中率與0失誤的球員。

談到海斯得分、籃板皆創下賽季新高，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也給予讚賞，「這一切都始於他為球隊快速跑動，尤其在第三節初他創造了很多得分機會，隊友們都知道他作為擋拆球員的爆發力，他們都在不斷尋找他，而他也做得很好，能夠快速跑衛，也展現極佳的身體對抗。」

海斯則表示，自己從小就在距離溜馬球場約一個半小時車程的地方長大，對於印第安納可說是相當熟悉，在前一場作客活塞隊的比賽結束後，他也回到家中與父母相聚，今天父母更到場看球，「在作客底特律後我回到了家中，和爸媽吃了一頓飯，感覺充沛的體力又回來了，今天他們也一起來到這邊，沒有什麼方式比跟父母共進晚餐來結束一段旅程更好了。」

而拿下43分的唐西奇在談到海斯表現時也說：「他今天表現非常關鍵，他總在球隊需要的時候有出色表現，今天就是他個人能力的完美展示。」

唐西奇

上一則

NBA／活塞浪費21分領先 老鷹延長賽1分狙擊 迎接3連勝

下一則

NBA／9人上場8人得分上雙 熱火全員皆兵退騎士

延伸閱讀

NBA／唐西奇首節轟21分、全場43分 湖人退溜馬近11戰10勝

NBA／唐西奇首節轟21分、全場43分 湖人退溜馬近11戰10勝
NBA／詹姆斯半場「迷航」得0分15年首見：仍能扮演好球隊賦予我的角色

NBA／詹姆斯半場「迷航」得0分15年首見：仍能扮演好球隊賦予我的角色
NBA／唐西奇吞第16次技術犯規恐遭禁賽 湖人主帥抱屈：他被言語霸凌

NBA／唐西奇吞第16次技術犯規恐遭禁賽 湖人主帥抱屈：他被言語霸凌
NBA／肯納德0.6秒轟致勝三分 湖人逆轉魔術豪取9連勝

NBA／肯納德0.6秒轟致勝三分 湖人逆轉魔術豪取9連勝

熱門新聞

中華隊。 聯合報系資料照

經典賽／委內瑞拉奪冠獲675萬獎金 中華隊未晉級也有75萬

2026-03-18 12:41
米勒。 (路透)

經典賽／米勒冷臉摘掉銀牌 美國教頭解釋9上不押他理由

2026-03-18 17:23
委內瑞拉球迷慶祝經典賽擊敗美國隊奪冠。(歐新社)

經典賽／狂賀擊敗美國勇奪隊史首冠 委內瑞拉代理總統宣布：明天放假

2026-03-18 05:00
湖人隊球星唐西奇(左)19日賽後與隊友詹姆斯(右)擁抱慶祝勝利。(美聯社)

NBA／唐西奇24小時之內轟100分 助詹姆斯紀錄之夜退熱火

2026-03-20 00:20
佐佐木朗希。(路透)

MLB／朗希核爆仍卡位先發有原因 道奇總裁：為了球隊長期成功

2026-03-19 23:00
勇士總教練柯爾。 (路透)

NBA／柯爾懊悔誤怪理查德 直言無法忍受失誤是生氣主因

2026-03-18 19:57

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭