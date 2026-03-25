NBA／雷霆遭綠衫軍雙探花終止12連勝 與馬刺剩2場勝差

泰托姆(左)、布朗(右)。 路透

近期拉出12連勝的聯盟戰績龍頭雷霆隊，在25日作客波士頓卻踢到鐵板，塞爾蒂克隊在布朗（Jaylen Brown）全場進帳31分，搭配上泰托姆（Jayson Tatum）19分、12籃板、7助攻的全能表現領軍下，在下半場成功逆轉戰局，以119：109中斷雷霆12連勝。

已取得季後賽門票並持續在戰績榜領先群雄的雷霆，在過去12場比賽都拿下勝利後，以例行賽龍頭前進季後賽的機率愈來愈高，不過作客塞爾蒂克主場的賽事中，雷霆卻是陷入苦戰。

塞爾蒂克前一次在與雷霆的對決中，就與對手一路拉鋸到比賽最後一刻，最終遭到雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）罰球準絕殺，雙方再度碰頭塞爾蒂克也展現復仇決心，在首節打完雙位數落後的情況下，第二節隨即在泰托姆領軍下展開反撲，上半場打完泰托姆與亞歷山大皆拿下12分，雷霆也以4分差距領先「綠衫軍」。

易籃後，儘管亞歷山大在第三節中段得分就來到20分，將自己所保持的單場連續20分場次紀錄延續到133場，但塞爾蒂克布朗火力更是凶猛，在第三節一人就砍下14分，幫助「綠衫軍」成功逆轉戰局，最終塞爾蒂克也以10分差距中斷雷霆12連勝，本季兩軍對戰各拿下一勝。

塞爾蒂克以布朗攻下31分、8籃板、8助攻表現最佳，泰托姆則有19分、12籃板、7助攻；至於雷霆則以亞歷山大33分最佳，多特（Luguentz Dort）14分、5籃板。雷霆輸球後，加上馬刺隊擊敗灰熊隊拉出7連勝，雙方也僅剩下2場勝差，至於塞爾蒂克則是與東區龍頭活塞隊僅剩4場勝差。