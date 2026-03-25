我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

好市多這款牛排醃料美味又百搭 烤蔬菜、煮湯都適合

NBA／活塞康寧漢因病恐錯失個人獎 球員工會怒批65場限制太僵化

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
活塞隊明星後衛康寧漢。（路透）
活塞隊明星後衛康寧漢。（路透）

活塞隊明星後衛康寧漢（Cade Cunningham）本賽季打出足以問鼎年度MVP的表現，並帶領活塞在東區戰績榜登頂，成為分區首支晉級季後賽的球隊，不過在日前因為氣胸問題賽季可能面臨報銷後，僅出賽61場比賽，可能因為出賽場次不足措施爭奪個人獎項機會，球員工會今天呼籲聯盟放寬標準。

康寧漢本季帶領活塞在東區戰績登頂，截至目前為止活塞仍以52勝19敗穩居龍頭，領先第二名的塞爾蒂克隊高達5場勝差，康寧漢平均24.5分、9.9助攻、5.6籃板的全能數據，加上球隊戰績加成，從開季就列入年度MVP的討論人選之一。

但康寧漢賽季可能報銷，代表無法達到爭取年度個人獎項的65場出賽門檻，成為近年個人獎項的最大遺珠。

球員工會發言人為康寧漢抱不平，認為聯盟應該放寬65場出賽的限制，或是設立重大傷病特例條款，「康寧漢在經歷一個足以定義其職業生涯的賽季後，卻可能失去獲得個人獎項的資格，這無疑是對『例行賽出賽65場』規則的最有力控訴，也再次證明為什麼必須廢除或是改革規則，亦或是設立重大傷病例外條款。自從該規則實施以來，有太多優秀球員因為這項段且過於僵化的限制，被不公平剝奪個人榮耀。」

康寧漢的經紀人也表示，聯盟應該站在獎勵卓越球員表現的立場，而不是強制執行不顧實際狀況的僵化標準，應該要針對此規則進行討論。

由於65場出賽限制，過去包括湖人隊詹姆斯（LeBron James）就中斷連續21年入選年度最佳陣容的紀錄，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、柯瑞（Stephen Curry）也都確定無緣爭奪個人獎項，就連兩大MVP熱門溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、約柯奇（Nikola Jokic）都還在為補足出賽數努力。

上一則

NBA／米契爾、哈登狂飆68分 騎士險勝魔術4連勝卻浮現隱憂

延伸閱讀

NBA／唐西奇追平三分失手 活塞斷湖人9連勝

NBA／唐西奇追平三分失手 活塞斷湖人9連勝
NBA／「被討厭也是成功的一部分」 亞歷山大享受敵意：詹姆斯也一樣

NBA／「被討厭也是成功的一部分」 亞歷山大享受敵意：詹姆斯也一樣
NBA／唐西奇吞第16次技術犯規恐遭禁賽 湖人主帥抱屈：他被言語霸凌

NBA／唐西奇吞第16次技術犯規恐遭禁賽 湖人主帥抱屈：他被言語霸凌
NBA／詹姆斯例行賽出賽1612場 打破派瑞許保持近30年紀錄

NBA／詹姆斯例行賽出賽1612場 打破派瑞許保持近30年紀錄

熱門新聞

中華隊。 聯合報系資料照

經典賽／委內瑞拉奪冠獲675萬獎金 中華隊未晉級也有75萬

2026-03-18 12:41
委內瑞拉隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠。(路透)

經典賽／委內瑞拉首闖決賽就奪冠 3：2擊敗美國隊

2026-03-17 22:58
經典賽冠軍戰，委內瑞拉第七棒阿布瑞尤(Wilyer Abreu)，在第五局擊出中外野方向陽春全壘打，拿下第二分。(美聯社)

經典賽／穿幸運球衣也沒用 史上最強美國隊輸了 全場只擊3安打

2026-03-18 02:26
8局下哈波兩分砲。 (路透)

經典賽／9局上委內瑞拉再超前 3：2領先美國

2026-03-17 22:39
委內瑞拉球迷慶祝經典賽擊敗美國隊奪冠。(歐新社)

經典賽／狂賀擊敗美國勇奪隊史首冠 委內瑞拉代理總統宣布：明天放假

2026-03-18 05:00
米勒。 (路透)

經典賽／米勒冷臉摘掉銀牌 美國教頭解釋9上不押他理由

2026-03-18 17:23

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...