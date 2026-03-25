NBA／米契爾、哈登狂飆68分 騎士險勝魔術4連勝卻浮現隱憂

騎士以136：131擊敗魔術。（路透）

騎士隊在季中交易大限迎來哈登（James Harden）加盟後戰績持續高升，24日主場出戰魔術隊的賽事中，再度靠著雙星米契爾（Donovan Mitchell）、哈登分別攻下42分與26分、7助攻，以136：131擊敗魔術收下4連勝，持續縮小與東區前3名球隊的勝差。

騎士從快艇隊換來哈登，與米契爾組成聯盟進攻破壞力最強大的後場組合，哈登加盟18場比賽幫助球隊拿下14勝，讓開季勝率一度僅在5成上下的騎士突飛猛進。

客場之旅拿下3連勝後，騎士24日回到主場出戰魔術，上半場展開飆分大戰，首節魔術就在球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）領軍下拿下39分，騎士隨即在第二節由哈登帶動反撲拿下40分，上半場打完哈登已經攻下22分，騎士也以4分領先魔術。

易籃後，米契爾挺身接管戰局，單節豪取16分，幫助騎士擴大領先，但第四節魔術再度展開反撲，卡特（Wendell Carter Jr.）在倒數37秒兩罰俱中，追到僅剩3分差，關鍵時刻米契爾一記致勝拋投，幫助騎士奠定勝基，最終以5分差收下4連勝，與東區排名第2、3名的塞爾蒂克和尼克隊僅剩2.5場勝差。

米契爾24日攻下42分表現最佳，也是本季第6度單場拿下40分，在聯盟排名第4，哈登則有26分、7助攻，魔術則以班切羅36分最佳。

談到球隊雙星持續高檔表現，騎士麥瑞爾（Sam Merrill）賽後表示，「兩人各自以不同方式展現活力，整晚不斷投進關鍵球，我們非常依賴他們，其他人只需繼續為他們提供幫助。」

騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）認為，球隊在進攻端有優異表現，但防守缺失將讓他們在季後賽走不遠，「現在我們有一種心態就是要靠攻擊壓過對手，但大家都清楚，到了季後賽進攻不會那麼順利，不可能一直保持如此得分效率，如果每場都讓對手拿那麼多分，我們將走不遠。」