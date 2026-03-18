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NBA／不給波爾辛吉斯面子 泰托姆、布朗合轟66分大勝勇士

記者曾思儒／即時報導
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泰托姆。(美聯社)
泰托姆。(美聯社)

塞爾蒂克隊迎接泰托姆（Jayson Tatum）回歸後戰績長紅，今天雙星泰托姆和布朗（Jaylen Brown）聯手轟下66分，助隊一路壓著勇士隊打，最多領先達到26分，最終以120：99輕鬆奪下3連勝。

布朗全場攻下32分，其中23分集中在上半場，助隊帶著13分領先進入下半場；勇士第三節一度將差距縮小到個位數，但塞爾蒂克在泰托姆、加薩（Luka Garza）接連進球下穩住兩位數領先。

第四節勇士一度再追到11分差，但塞爾蒂克以一波17：6猛攻澆熄勇士反撲氣燄，也讓「回娘家」的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）帶著敗場離開。

波爾辛吉斯是塞爾蒂克2024年冠軍班底，2025年7月轉戰老鷹，上月被交易到勇士，這是他離開塞爾蒂克後首度回到波士頓出賽，「綠衫軍」特別製作影片致敬，全場球迷也起立鼓掌感謝波爾辛吉斯過去的貢獻，幾名勇士球迷也一同鼓掌。

波爾辛吉斯最終13投4中攻下11分、5籃板，團隊以小裴頓（Gary Payton II）和史班瑟（Pat Spencer）14分最高。

泰托姆今天攻下24分、10籃板，阿基里斯腱傷勢回歸後的6場比賽已經連5場得分超過20分，6戰中塞爾蒂克打下5勝。

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