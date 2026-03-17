我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

經典賽／ 委內瑞拉擊敗義大利晉級決賽 明晚與美國爭冠

NBA／布朗、布克40+互轟 塞爾蒂克拉尾盤射下太陽

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
塞爾蒂克隊以120：112射下太陽。(美聯社)
塞爾蒂克隊以120：112射下太陽。(美聯社)

塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）16日和太陽隊看板人物布克（Devin Booker）互轟，雙方上演飆分秀，布克雖有單場40分演出，但布朗全場41分有18分集中在決勝節，聯手回歸的泰托姆（Jayson Tatum）以120：112射下太陽。

上季季後賽傷到阿基里斯腱的泰托姆，16日是回歸的第5場比賽，他和懷特（Derrick White）都為綠衫軍挹注21分，普里查德（Payton Pritchard）板凳出賽三分球9投5中攻下19分。

兩隊16日比分拉鋸，塞爾蒂克首節以31：32落後，半場打完65：61反超；太陽第四節在古德溫（Jordan Goodwin）進球後雖握有110：106優勢，但布朗和泰托姆聯手打出14：2的反撲攻勢，讓太陽苦吞連敗。

太陽前一戰浪費10分領先，被暴龍第四節打出一波23：5的逆轉攻勢，16日又被塞爾蒂克拿下最後13分中的12分，就算布克轟下40分、格林（Jalen Green）斬獲21分仍錯過勝場。

缺席開季前62場比賽的泰托姆，月初回歸後連打3場比賽後休兵1場，16日回歸第5戰上場時間已達32分鐘；他復出的5場比賽，「綠衫軍」打下4勝1敗，目前45勝23敗戰績高居東區第二。

世報陪您半世紀

上一則

經典賽／讓義大利700萬人半夜看棒球 教頭勉勵選手：你們就是冠軍

下一則

網球／身體狀況不佳 瑞度卡努退出邁阿密賽

延伸閱讀

NBA／波爾辛吉斯回歸轟30分 勇士拿巫師開刀止5連敗

NBA／波爾辛吉斯回歸轟30分 勇士拿巫師開刀止5連敗
NBA／亞歷山大連續127場「20＋」破張伯倫紀錄 雷霆準絕殺綠衫軍

NBA／亞歷山大連續127場「20＋」破張伯倫紀錄 雷霆準絕殺綠衫軍
NBA／坦言要拿MVP有難度 綠軍布朗：可能永遠達不到標準

NBA／坦言要拿MVP有難度 綠軍布朗：可能永遠達不到標準
NBA／希臘怪物本季第30場缺陣 公鹿遭魔術血洗

NBA／希臘怪物本季第30場缺陣 公鹿遭魔術血洗

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

2026-03-09 12:58
美國隊對上戰績2勝0敗的義大利隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數。(路透)

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

2026-03-11 00:51
日本周東佑京三分砲開啟攻勢。 美聯社

經典賽／日本捷克0:0僵持到8局下開張 日9:0全勝晉級

2026-03-10 09:04
美國隊以5：3擊敗加拿大隊，晉級四強。（路透）

經典賽／美國5：3加拿大 將與多明尼加搶決賽門票

2026-03-13 23:14
義大利全隊4轟爆打墨西哥，終場以9：1勝出。(美聯社)

經典賽／義大利9：1淘汰墨西哥登分組一 把美國帶進8強

2026-03-11 22:35
大谷翔平(中)在日本敗給委內瑞拉後，在保安護衛下離開球場。(美聯社)

經典賽／「非常不甘心」 大谷和隊友相約「下次見」

2026-03-15 12:18

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…

僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…