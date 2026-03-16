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NBA／殘陣勇士領先21分失守「再見失誤」遭尼克大逆轉

記者曾思儒／即時報導
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尼克隊球星布朗森15日繳出30分、9助攻的成績。(路透)
尼克隊球星布朗森15日繳出30分、9助攻的成績。(路透)

尼克隊15日面對殘兵勇士隊，最多陷入21分落後，但在布朗森（Jalen Brunson）30分、9助攻領軍下演出大逆轉，加上勇士有機會的追平一擊出現「再見失誤」，讓尼克驚險以110：107收下主場勝利。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）因右膝「跑者膝」連17場缺陣，弟弟小柯瑞（Seth Curry）、老將霍福特（Al Horford）也因傷缺席，球團又讓格林（Draymond Green）、梅爾頓（De’Anthony Melton）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）休息，為明天出戰巫師隊準備。

一票球星缺陣下，勇士排出本季第34套先發，首節還打出35：21領先，波斯特（Quinten Post）發揮下第二節更拉開優勢到46：25，但接續9分多鐘只再拿9分，讓尼克半場打完追到45：54。

下半場尼克在布朗森領軍下持續縮小差距，第三節尾聲更反超比分；勇士第四節緊咬比數，但有機會的追平一擊，要發給波斯特的邊線球卻出現失誤，「再見失誤」下讓尼克收下3連勝。

布朗森30分外，唐斯（Karl-Anthony Towns）17分、12籃板， 阿努諾比（OG Anunoby）和克拉克森（Jordan Clarkson）各14分。

苦吞本季最長5連敗的勇士以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）25分最高，波斯特攻下生涯最佳22分，桑托斯（Gui Santos）20分。

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