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NBA／灌籃落地傷膝蓋 公鹿「字母哥」還想打被阻止

記者曾思儒／即時報導
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公鹿隊球星「字母哥」安戴托昆波15日碰溜馬隊雖轟下31分，助隊以134：123奪勝。（美聯社）
公鹿隊球星「字母哥」安戴托昆波15日碰溜馬隊雖轟下31分，助隊以134：123奪勝。（美聯社）

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季打打停停，15日碰溜馬隊雖轟下31分，助隊以134：123奪勝，但第三節一次灌籃落地後卻扭到左膝，被隊上醫護團隊的成員阻止再上場。

安戴托昆波第三節3分49秒切入暴扣後落地姿勢不穩，讓左膝有過度伸展情形，畫面怵目驚心，但安戴托昆波很快起身，甚至在球隊製造溜馬失誤後又再秀了一次灌籃。

賽後提到意外，安戴托昆波說：「對，我想膝蓋過度伸展，我還沒看到那段影片，我想看看。沒事的，差不多就這樣。」

「希臘怪物」受傷後第一時間仍留在球場，直到第三節最後2分19秒才下場。第四節中段，公鹿握有13分領先時，公鹿運動醫學副總奧布萊恩（Luke O'Brien）和物理治療師布萊斯（Tommy Brice）在球員通道和安戴托昆波交談了一番，之後公鹿當家球星就先回到休息室，身影後來雖再現身板凳席，不過沒再上場。

本季已經因傷缺席31場比賽的安戴托昆波透露，自己是想重返球場，但被奧布萊恩和布萊斯阻止，「他們看著我說『不，這不值得』。」

不過安戴托昆波被問到是否會進行檢查，兩度奪下MVP的他給否定答案，「我會回家、睡覺，看看明天感覺如何。」安戴托昆波表示會嘗試一些負重訓練，若感覺不適會再做調整，但目前不覺得有什麼問題。

對於第四節被阻止上場，安戴托昆波表示，對自己來說，每場比賽都很值得，「每一次我上場，我不會視為理所當然，我心懷感激，尤其能找到我的節奏然後感覺很棒的時候。」15日只上場23分鐘就攻下31分的他接續說，雖想繼續留在球場，但也要聽從建議，就像這場，團隊成員認為他繼續出賽不是明智決定，自己也選擇相信團隊。

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