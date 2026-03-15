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NBA／神仙打架 唐西奇大三元加碼延長賽 準絕殺氣走金塊

記者曾思儒／即時報導
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湖人隊球星唐西奇（前）14日最後0.5秒底角投進球，「準絕殺」金塊。（美聯社）
湖人隊球星唐西奇（前）14日最後0.5秒底角投進球，「準絕殺」金塊。（美聯社）

湖人隊14日正規賽雖浪費最多17分領先，但正規賽尾聲里夫斯（Austin Reaves）展現籃球智慧，個人連得3分將戰局逼到延長賽；當家球星唐西奇（Luka Doncic）延長賽扮英雄，最後0.5秒底角投進後撤步致勝中距離，「準絕殺」助湖人驚濤駭浪中以127：125氣走金塊隊。

今天兩隊「神仙打架」，唐西奇和金塊MVP約柯分奇（Nikola Jokic）都完成「大三元」，第四節尾聲更高潮迭起，強森（Cameron Johnson）正規賽最後6秒進球讓金塊取得118：115領先，里夫斯被犯規站上罰球線，他第一罰把握後，第二罰故意不進，打中前框後他如願拿到進攻籃板，1.9秒拋進追平球，將比賽118：118逼入延長賽。

加賽5分鐘由湖人先馳得點，但葛登（Aaron Gordon）的三分彈讓金塊再取得123：122領先；湖人史馬特（Marcus Smart）馬上回應三分彈，但約柯奇15.1秒籃下打進讓比數125：125戰平。湖人最後一擊交到唐西奇手中，他雖遭嚴防但後撤步找到出手機會，底線中距離空心破網後金塊只剩0.5秒，最終湖人就以127：125守護主場勝利。

湖人兩位贏球功臣同場得分超過30分，唐西奇30分、11籃板、13助攻，里夫斯32分、7籃板、6助攻，史馬特也挹注21分、5抄截，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）17分、6籃板、5助攻。

金塊前一場克服20分落後，在約柯奇31分、20籃板、12助攻「大三元」和穆雷（Jamal Murray）狂轟39分下逆轉馬刺隊，但穆雷今天14投僅1中拿5分，且延長賽開打31秒就犯滿離場，就算約柯奇演出24分、16籃板、14助攻的本季第27場「大三元」，葛登也有27分演出，仍和3連勝擦身而過。

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湖人 唐西奇

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