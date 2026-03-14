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NBA／杜蘭特再揮死神鐮刀 32分加準絕殺助火箭擋下鵜鶘反撲

記者劉肇育／綜合報導
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杜蘭特攻下32分、6籃板、5助攻。（美聯社）
杜蘭特攻下32分、6籃板、5助攻。（美聯社）

在前一場比賽三分球失準全場僅命中4球慘敗給金塊隊後，火箭隊13日在主場出戰鵜鶘隊又險些遭到翻盤，前三節一路落後的鵜鶘在比賽最後3分鐘逆轉戰局，但倒數6秒杜蘭特（Kevin Durant）連得4分，反觀鵜鶘卻接連出現致命失誤，最終火箭就以107：105險勝，本季對戰鵜鶘以3勝1敗作收。

近期表現出現起伏的火箭，在過去7場比賽僅拿下3勝，其中包括前一場面對金塊以36分差距慘敗後，13日回到主場也力拚止血，不過沒想到首節就發生前鋒史密斯（Jabari Smith）與對手碰撞後頭部血流不止的狀況，讓他一度退場接受治療。

儘管開賽就傷了一員大將，但火箭13日也總算找回進攻手感，尤其是湯普森（Amen Thompson）在上半場個人就有15分、7籃板、2助攻演出，帶領火箭取得8分領先。

下半場火箭一哥杜蘭特與近期手感火燙的謝普得（Reed Sheppard）也挺身接管戰局，帶領火箭一度在比賽最後4分鐘還保有7分領先，但鵜鶘隨後靠著馬特科維奇（Karlo Matkovic）三分球命中以及墨瑞（Dejounte Murray）、威廉森（Zion Williamson）連續得分，在比賽最後31秒反倒取得4分領先。

比賽最後階段，首節一度傷退的火箭史密斯在倒數21秒先是投進三分球，杜蘭特更在倒數7.6秒補上準絕殺跳投，反觀鵜鶘墨瑞與威廉森卻接連出現踩線以及傳球失誤，錯失反撲機會，最終火箭就以2分差距險勝，中斷鵜鶘2連勝。

火箭13日以杜蘭特攻下32分、6籃板、5助攻表現最佳，湯普森則有23分，替補上陣的謝普得與史密斯分別有18分和16分進帳；至於鵜鶘則中墨瑞拿下35分最佳，威廉森21分。

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