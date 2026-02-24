我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

NBA／衛斯特布魯克飆25分 國王獵灰熊 終止16連敗

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛斯特布魯克。（美聯社）
衛斯特布魯克。（美聯社）

已經超過1個月不知贏球滋味的國王隊，23日作客灰熊隊主場，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）全場狂飆25分，包括比賽最後3分半鐘砍進致勝三分球，幫助國王以123：114終止16連敗，拿下暌違一個多月的勝利。

國王本季戰績在聯盟敬陪末座，進入2026年後雖然一度反彈拉出4連勝，包括擊敗火箭、湖人、尼克等強隊，不過接下來卻又陷入一勝難求的困境，上月17日擊敗巫師隊後，至今已經苦吞16連敗，且近4場比賽都是以大比分差吞敗。

不過23日客場之旅來到灰熊主場後，國王諸將總算甦醒，尤其衛斯特布魯克上半場就火力全開，幫助國王前三節打完還保持領先，儘管第4節灰熊試圖展開反撲，但末節衛斯特布魯克與替補上陣的普勞登（Daeqwon Plowden）更是聯手開砲，幾記適時三分球命中澆熄灰熊反撲氣燄，最終也以9分差終止16連敗。

國王7人得分雙位數，衛斯特布魯克拿下25分、7助攻最佳，阿丘瓦（Precious Achiuwa）則有22分、12籃板，德羅展（DeMar DeRozan）與普勞登皆有19分，其中普勞登有10分集中在第4節；灰熊則以替補上陣的史莫爾（Javon Small）攻下21分、9助攻、6籃板表現最佳。

世報陪您半世紀

湖人

上一則

NBA／溫班亞瑪完成對聯盟29隊阻攻紀錄 馬刺退活塞拉出9連勝

延伸閱讀

NBA／將出征洛杉磯奧運拚第5金 杜蘭特：我跟柯瑞沒說過不打

NBA／將出征洛杉磯奧運拚第5金 杜蘭特：我跟柯瑞沒說過不打
NBA／ESPN球評：故意擺爛輸球被罰款 有球隊老闆根本不鳥

NBA／ESPN球評：故意擺爛輸球被罰款 有球隊老闆根本不鳥

NBA／巴西猛將致勝球瘋狂逆轉灰熊 勇士主場延續對戰8連勝

NBA／巴西猛將致勝球瘋狂逆轉灰熊 勇士主場延續對戰8連勝
法蘭西斯路易斯高中17歲華裔女生 離校後失聯

法蘭西斯路易斯高中17歲華裔女生 離校後失聯

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

2026-02-20 01:00
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

2026-02-20 14:12
2月20日，王心迪與妻子徐夢桃（左）在決賽間隙。（新華社）

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

2026-02-20 13:17
中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
中國選手谷愛凌（右）在頒獎儀式後擁抱母親谷燕。（新華社）

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

2026-02-22 09:58

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課