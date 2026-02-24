NBA／衛斯特布魯克飆25分 國王獵灰熊 終止16連敗

衛斯特布魯克。（美聯社）

已經超過1個月不知贏球滋味的國王隊，23日作客灰熊隊主場，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）全場狂飆25分，包括比賽最後3分半鐘砍進致勝三分球，幫助國王以123：114終止16連敗，拿下暌違一個多月的勝利。

國王本季戰績在聯盟敬陪末座，進入2026年後雖然一度反彈拉出4連勝，包括擊敗火箭、湖人 、尼克等強隊，不過接下來卻又陷入一勝難求的困境，上月17日擊敗巫師隊後，至今已經苦吞16連敗，且近4場比賽都是以大比分差吞敗。

不過23日客場之旅來到灰熊主場後，國王諸將總算甦醒，尤其衛斯特布魯克上半場就火力全開，幫助國王前三節打完還保持領先，儘管第4節灰熊試圖展開反撲，但末節衛斯特布魯克與替補上陣的普勞登（Daeqwon Plowden）更是聯手開砲，幾記適時三分球命中澆熄灰熊反撲氣燄，最終也以9分差終止16連敗。

國王7人得分雙位數，衛斯特布魯克拿下25分、7助攻最佳，阿丘瓦（Precious Achiuwa）則有22分、12籃板，德羅展（DeMar DeRozan）與普勞登皆有19分，其中普勞登有10分集中在第4節；灰熊則以替補上陣的史莫爾（Javon Small）攻下21分、9助攻、6籃板表現最佳。