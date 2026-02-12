NBA／交易大限前3天換3東家 公鹿小將傑恩繳全能數據打爆前東家雷霆

今年交易大限被雷霆送走的年輕好手傑恩，面對前東家繳出19分、11籃板、6助攻、4阻攻的全能數據。（路透）

聯盟戰績龍頭雷霆隊12日在主場迎戰公鹿隊，儘管公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續缺陣，但公鹿12日在團隊7人得分上雙下，卻是一路壓制雷霆，最終以110：93賞給雷霆賽季第14敗，與戰績第二名的馬刺 隊也僅剩下3場勝差。

今年開季後就一路在戰機榜上保持領先的雷霆，近期卻因為傷兵潮陷入困境，在日前接連敗給馬刺與火箭隊後，雖然又擊敗湖人 、太陽隊，不過12日面對缺少安戴托昆波的公鹿又再度陷入苦戰，公鹿12日在上半場就展現多點開花的攻勢，前兩節得分都在30分以上，包括第二節猛轟37分，上半場打完已經取得12分領先。

反觀雷霆在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續缺陣5場的情況下，卻持續找不到攻守核心，12日下半場更是進攻全面熄火，兩節合計僅拿下38分，最終也以17分差距不敵公鹿，吞下近5場比賽以來的第3敗，本賽季累積敗場也已經來到14場，已追平上季總敗場數，無緣改寫隊史紀錄。

公鹿12日團隊共計7人得分上雙，其中今年交易大限被雷霆送走的年輕好手傑恩（Ousmane Dieng），面對前東家繳出19分、11籃板、6助攻、4阻攻的全能數據，日前被籃網隊釋出後轉戰公鹿的湯瑪斯（Cam Thomas）也有12分進帳，至於雷霆全隊僅有3人得分來到雙位數。

年僅22歲的傑恩，今年交易大限前可說是一波三折，先是被雷霆打包送往黃蜂隊，隨後又被黃蜂交易到公牛隊，最終又輾轉來到公鹿，短短3天內就三度更換東家，不過在加盟公鹿後的兩場比賽個人得分都來到雙位數。