我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普引發疑美論？北約傳統盟國民眾認為美國不可靠 對嚇阻外敵沒信心

白宮遊說風波延燒 司法部反托拉斯高層接連走人

NBA／交易大限前3天換3東家 公鹿小將傑恩繳全能數據打爆前東家雷霆

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年交易大限被雷霆送走的年輕好手傑恩，面對前東家繳出19分、11籃板、6助攻、4阻攻的全能數據。（路透）
今年交易大限被雷霆送走的年輕好手傑恩，面對前東家繳出19分、11籃板、6助攻、4阻攻的全能數據。（路透）

聯盟戰績龍頭雷霆隊12日在主場迎戰公鹿隊，儘管公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續缺陣，但公鹿12日在團隊7人得分上雙下，卻是一路壓制雷霆，最終以110：93賞給雷霆賽季第14敗，與戰績第二名的馬刺隊也僅剩下3場勝差。

今年開季後就一路在戰機榜上保持領先的雷霆，近期卻因為傷兵潮陷入困境，在日前接連敗給馬刺與火箭隊後，雖然又擊敗湖人、太陽隊，不過12日面對缺少安戴托昆波的公鹿又再度陷入苦戰，公鹿12日在上半場就展現多點開花的攻勢，前兩節得分都在30分以上，包括第二節猛轟37分，上半場打完已經取得12分領先。

反觀雷霆在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續缺陣5場的情況下，卻持續找不到攻守核心，12日下半場更是進攻全面熄火，兩節合計僅拿下38分，最終也以17分差距不敵公鹿，吞下近5場比賽以來的第3敗，本賽季累積敗場也已經來到14場，已追平上季總敗場數，無緣改寫隊史紀錄。

公鹿12日團隊共計7人得分上雙，其中今年交易大限被雷霆送走的年輕好手傑恩（Ousmane Dieng），面對前東家繳出19分、11籃板、6助攻、4阻攻的全能數據，日前被籃網隊釋出後轉戰公鹿的湯瑪斯（Cam Thomas）也有12分進帳，至於雷霆全隊僅有3人得分來到雙位數。

年僅22歲的傑恩，今年交易大限前可說是一波三折，先是被雷霆打包送往黃蜂隊，隨後又被黃蜂交易到公牛隊，最終又輾轉來到公鹿，短短3天內就三度更換東家，不過在加盟公鹿後的兩場比賽個人得分都來到雙位數。

馬刺 湖人

上一則

MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」

延伸閱讀

NBA／安戴托昆波留隊公鹿安心了 擊退溜馬本季首度3連勝

NBA／安戴托昆波留隊公鹿安心了 擊退溜馬本季首度3連勝
NBA／認定公鹿不會賣 勇士交易庫明加 退出「字母哥」爭奪戰

NBA／認定公鹿不會賣 勇士交易庫明加 退出「字母哥」爭奪戰
NBA／公牛3天內啟動3筆交易 送走康利、懷特迎來傑恩持續年輕化

NBA／公牛3天內啟動3筆交易 送走康利、懷特迎來傑恩持續年輕化
NBA／密爾瓦基公鹿「字母哥」交易案 勇士最有機會

NBA／密爾瓦基公鹿「字母哥」交易案 勇士最有機會

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55

超人氣

更多 >
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺