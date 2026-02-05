我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

NBA／保羅被快艇送去暴龍 不要求人報到仍可能被交易

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年底和快艇隊分道揚鑣的「CP3」保羅有望重返賽場。（路透）
去年底和快艇隊分道揚鑣的「CP3」保羅有望重返賽場。（路透）

去年底和快艇隊分道揚鑣的「CP3」保羅（Chris Paul）有望重返賽場，據美國ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）收到的消息，快艇4日和籃網隊及暴龍隊進行三方交易，快艇將保羅送到暴龍，籃網從暴龍手中獲得阿巴吉（Ochai Agbaji）、2032年第二輪選秀權和現金。

不過暴龍不會要求保羅到球隊報導，交易大限前保羅可能再被交易出去。

透過這筆交易，快艇騰出一個球員名額，並省了700萬美元的奢侈稅，暴龍也擺脫奢侈稅，籃網則是花了一筆現金支付阿吉巴的部分薪水。

12度入選明星賽的保羅是準名人堂球員，他先前在社群宣布本季將是「最後一舞」，不料宣布不久就被快艇「分手」。

有報導指出，保羅和快艇分道揚鑣前，已經有好幾周不曾和總教練泰倫魯（Tyronn Lue）交流，不過保羅之後受訪表示離開快艇的心情很平靜，期待球員生涯的下一步。

保羅本季只為快艇打16場比賽，場均2.9分、3.3助攻。

阿吉巴本季為暴龍打42場比賽，其中13場是先發，不過出賽時間是生涯新低15分鐘，場均成績僅4.3分、2.3籃板。

快艇

上一則

MLB／教士簽下前洋基好手安都哈 2018年新人王票選只輸大谷

下一則

MLB／韋蘭德、薛則季中復出更猛？官網：這種等級不是史無前例

延伸閱讀

NBA／重磅交易 快艇將哈登送騎士換回2屆明星後衛葛蘭德

NBA／重磅交易 快艇將哈登送騎士換回2屆明星後衛葛蘭德
不滿聯邦開支過高 7共和黨參議員投票反對撥款法案

不滿聯邦開支過高 7共和黨參議員投票反對撥款法案
澳網／艾卡拉茲直落三輕取對手 晉級16強

澳網／艾卡拉茲直落三輕取對手 晉級16強
美財長稱歐洲軟弱 迫使美須掌控格陵蘭

美財長稱歐洲軟弱 迫使美須掌控格陵蘭

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。（路透）

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

2026-02-01 07:07
芮芭奇娜舉起澳網女子單打冠軍獎盃慶祝。(新華社)

澳網／再見Ace復仇莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第2座大滿貫金盃

2026-01-31 09:35

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象