我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

NBA／約柯奇大三元登史上第2名 布朗森狂飆42分二度延長退金塊

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
約柯奇。(路透)
約柯奇。(路透)

尼克隊今天在主場出戰金塊隊的賽事中，雙方一路拉鋸到延長賽，儘管金塊雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）攜手攻下69分，但尼克靠著一哥布朗森（Jalen Brunson）全場狂飆42分，其中包括二度延長賽拿下10分，最終以134：127險勝金塊，收下8連勝。

尼克在日前11戰9敗後近期拉出一波連勝高潮，重拾NBA盃奪冠的氣勢，在前一場擊敗巫師隊後已經拉出一波7連勝，而今天在主場迎戰金塊卻陷入苦戰，金塊雙星約柯奇、穆雷火力全開，兩人今天分別有30分、14籃板、10助攻「大三元」以及39分、6助攻、5籃板的全能演出。

在雙星領軍下，金塊今天也與尼克展開激烈拉鋸，在正規賽最後13.5秒就由穆雷投進追平比數的跳投，將比賽帶入延長賽，延長賽金塊雙星持續開砲，加上布勞恩（Christian Braun）在倒數0.3秒兩罰俱中，雙方進入二度延長賽。

二度延長尼克布朗森則是接管戰局，二度延長尼克拿下的15分中，有12分都與他有關，包括個人拿下10分，幫助尼克奠定勝基，最終尼克就以7分差距擊敗金塊，收下8連勝。

布朗森今天拿下全場最高的42分外帶9助攻、8籃板，唐斯（Karl-Anthony Towns）則有24分、12籃板，阿努諾比（OG Anunoby）20分、8籃板、4助攻；至於約柯奇則是在今天拿下生涯第181次大三元，讓他追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson），並列史上第2，僅次於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的207次。

NBA

上一則

NBA／公牛3天內啟動3筆交易 送走康利、懷特迎來傑恩持續年輕化

下一則

MLB／教士簽下前洋基好手安都哈 2018年新人王票選只輸大谷

延伸閱讀

NBA／MVP對決 亞歷山大裡子、面子都贏約柯奇

NBA／MVP對決 亞歷山大裡子、面子都贏約柯奇
NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉

NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉
NBA／約柯奇缺陣16戰強勢回歸 金塊砸沉快艇

NBA／約柯奇缺陣16戰強勢回歸 金塊砸沉快艇
艾普斯坦檔案：盧特尼克2012年登「戀童島」 馬斯克計畫2014年上島

艾普斯坦檔案：盧特尼克2012年登「戀童島」 馬斯克計畫2014年上島

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。（路透）

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

2026-02-01 07:07
芮芭奇娜舉起澳網女子單打冠軍獎盃慶祝。(新華社)

澳網／再見Ace復仇莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第2座大滿貫金盃

2026-01-31 09:35

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象