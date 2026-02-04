NBA／約柯奇大三元登史上第2名 布朗森狂飆42分二度延長退金塊

約柯奇。(路透)

尼克隊今天在主場出戰金塊隊的賽事中，雙方一路拉鋸到延長賽，儘管金塊雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）攜手攻下69分，但尼克靠著一哥布朗森（Jalen Brunson）全場狂飆42分，其中包括二度延長賽拿下10分，最終以134：127險勝金塊，收下8連勝。

尼克在日前11戰9敗後近期拉出一波連勝高潮，重拾NBA 盃奪冠的氣勢，在前一場擊敗巫師隊後已經拉出一波7連勝，而今天在主場迎戰金塊卻陷入苦戰，金塊雙星約柯奇、穆雷火力全開，兩人今天分別有30分、14籃板、10助攻「大三元」以及39分、6助攻、5籃板的全能演出。

在雙星領軍下，金塊今天也與尼克展開激烈拉鋸，在正規賽最後13.5秒就由穆雷投進追平比數的跳投，將比賽帶入延長賽，延長賽金塊雙星持續開砲，加上布勞恩（Christian Braun）在倒數0.3秒兩罰俱中，雙方進入二度延長賽。

二度延長尼克布朗森則是接管戰局，二度延長尼克拿下的15分中，有12分都與他有關，包括個人拿下10分，幫助尼克奠定勝基，最終尼克就以7分差距擊敗金塊，收下8連勝。

布朗森今天拿下全場最高的42分外帶9助攻、8籃板，唐斯（Karl-Anthony Towns）則有24分、12籃板，阿努諾比（OG Anunoby）20分、8籃板、4助攻；至於約柯奇則是在今天拿下生涯第181次大三元，讓他追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson），並列史上第2，僅次於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的207次。