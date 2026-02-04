NBA／歸隊助湖人大勝籃網 里夫斯：上場吼裁判才痛快

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
NBA交易大限將在5日截止，「紫金大軍」湖人隊傳出詹姆斯（LeBron James）確定不會離隊後，3日也在籃網隊主場完成客場8連戰最後一戰，在詹姆斯、唐西奇（Luka Doncic）分別攻下25分與24分領軍下，最終以125：109輕取籃網，以5勝3敗結束這次客場長征。

湖人近期展開客場8連戰，最後一場迎回近1個半月未出賽的後衛里夫斯（Austin Reaves），全隊展現凶猛進攻火力，首節就猛轟45分，取得超過20分的領先優勢，上半場也以29分差距大幅領先籃網。

易籃後籃網雖然稍稍將差距縮小，但對於勝負未產生太大影響，最終湖人4人得分上雙，詹姆斯拿下25分、7助攻，唐西奇24分、6籃板、5助攻，傷癒歸隊的里夫斯也有15分進帳。

對於傷癒回歸首場比賽就幫助球隊取勝，里夫斯坦言，最近不能出賽確實感到枯燥乏味，「我已經無聊整整一個多月，坐在板凳席的感覺太糟糕了，這一個半月只能在場邊衝著裁判吼叫，然後什麼也幹不了，這一點都不好玩，在場上對著他們吼才痛快。」

面對即將到來的交易大限，傳出詹姆斯不會交易，代表湖人打完本賽季後，他說：「我們都是職業球員，都有自己的工作要做，都知道發生什麼；不管外界怎麼說，我們都會團結一致，為每場比賽作好準備，然後上場互相幫助，這就是我們一直在做的事。」

