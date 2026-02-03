我的頻道

曾接管「炎黃春秋」 中國藝術研究院原院長連輯落馬

大肉蟹價跳水 加州華人搶買10多只「肉肥味美」

NBA／塞爾蒂克再度神操作 送走適應不良的西蒙斯換回佛西維奇

記者劉肇育／即時報導
佛西維奇。(路透)
佛西維奇。(路透)

塞爾蒂克隊今天傳出將把去年休賽季透過交易換來的年輕後衛西蒙斯（Anfernee Simons）送往公牛隊，換取佛西維奇（Nikola Vucevic），達到球隊日前希望能引進一名禁區戰力，並繼續節省薪資的目標。

塞爾蒂克在去年休賽季將哈勒戴（Jrue Holiday）送往拓荒者隊換取26歲的西蒙斯，一度引發熱烈討論，這不僅讓塞爾蒂克陣容變得更加年輕化，也能夠在泰托姆（Jayson Tatum）賽季可能全數缺陣的情況下，達到節省薪資的效果，讓交易獲得好評。

不過西蒙斯加盟後表現不如預期，本季出賽49場都是替補上陣，繳出平均14.2分、2.4籃板、2.4助攻的數據，與過去幾個賽季在拓荒者有平均近20分的表現有不小落差。

今天傳出塞爾蒂克將把西蒙斯和一個次輪選秀權送往公牛，換取中鋒佛西維奇；塞爾蒂克本季由26歲的克塔（Neemias Queta）和27歲的加薩（Luka Garza）扛起禁區重任，克塔持續穩定進步，佛西維奇將能填補兩人經驗上的不足，更能保護外線投射與籃板，他在本季繳出平均16.9分、9籃板、3.8助攻和每場比賽投進1.7記三分球的表現。

除了禁區補強外，塞爾蒂克將年薪2700萬美元的西蒙斯換成2100萬美元的佛西維奇，又能節省近2000萬美元的豪華稅支出，這也讓塞爾蒂克這筆交易案被認為，在不影響主力陣容的情況下，又完成一筆神操作。

公牛本周一連完成兩筆交易案，包括日前透過與灰狼和活塞隊三方交易案，送走赫爾特（Kevin Huerter）換回艾維（Jaden Ivey），公牛可能在周五交易截止日前再把懷特（Coby White）或是多森姆（Ayo Dosunmu）當作籌碼送出。

