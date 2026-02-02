我的頻道

NBA／柯瑞「跑者膝」纏身缺陣 柯爾說明後續出賽狀況

記者曾思儒／即時報導
柯瑞因右膝狀況將再度缺席，勇士球團已經將他傷勢定義是髕骨股骨疼痛症候群。(歐新社)
柯瑞因右膝狀況將再度缺席，勇士球團已經將他傷勢定義是髕骨股骨疼痛症候群。(歐新社)

勇士隊明天將碰76人隊，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）確定缺陣，他因右膝狀況將再度缺席，勇士球團已經將他傷勢定義是髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome）。

髕骨股骨疼痛症候群又被稱為「跑者膝（Runner's Knee）」，是膝蓋骨和大腿骨接觸面因滑動軌跡不良或磨損，會導致膝蓋前方或周圍產生非結構性損傷的疼痛，柯瑞先前缺陣也是因為同樣原因。

柯瑞第一次感受到右膝有狀況是美國時間1月24日在明尼亞波利斯個人訓練時，他上周碰灰狼隊的2連戰第二戰就因此休息，之後比賽雖有出賽但仍感覺不適，前一場出戰活塞隊的比賽提前退場。

柯瑞仍打了25分鐘，但第三節末一次拋投得手後臉色就不對勁，下一次暫停後就一拐一拐走向休息室，球隊很快宣布柯瑞這場比賽不會回歸。賽後有人看到柯瑞在冰敷膝蓋，離開球場時腳步也有些顛簸。

先前受訪時柯瑞曾提到膝蓋狀況「超級怪」，且是「之前沒遇過」，不過球團先把他列入每日評估名單；總教練柯爾（Steve Kerr）表示柯瑞能否回歸以及剩餘賽季的安排，將由柯瑞和球隊首席醫療官塞萊布里尼（Rick Celebrini）共同決定。

左膝挫傷的庫明加（Jonathan Kuminga）明天也相連5戰缺陣，好消息是本周末有望回歸，不過他的回歸日接近交易截止日，下次出賽是否穿著勇士戰袍還是未知數。

