NBA／血洗籃網53分 活塞寫隊史新猷

記者曾思儒／即時報導
活塞隊球星杜倫（左）1日繳出21分、10籃板。(美聯社)
活塞隊球星杜倫（左）1日繳出21分、10籃板。(美聯社)

東區龍頭活塞隊今天碰戰績後段班的籃網隊不留情面，點點開花下以130：77大勝，勝分53分更締造隊史新猷。

活塞原本最大勝分是2003年1月31日出戰塞爾蒂克隊，當時以118：66奪勝，52分紀錄高懸超過20年才在今天被打破；「苦主」籃網倒是沒有破隊史最慘紀錄的54分，這是上月碰尼克隊時締造，不到半個月又吞下超過50分慘敗。

活塞紀錄夜所有上場球員都有分數進帳，入選明星賽的杜倫（Jalen Duren）繳出21分、10籃板，將在明星賽先發的康寧漢（Cade Cunningham）也有18分、12助攻、4抄截，其中上半場就已有13分、10助攻和4抄截，助活塞半場取得67：44領先。

第三節活塞再打出33：18的單節攻勢，差距擴大到100：62。活塞全場最多領先到55分，讓籃網苦吞本季第35敗。

籃網得分王波特（Michael Porter Jr.）今天因個人因素缺陣，團隊命中率僅3成3，湯瑪斯（Cam Thomas）和鮑威爾（Drake Powell）的12分已是全隊最高，新秀德明（Egor Demin）三分球4投盡墨也讓聯盟的菜鳥連續三分球進球紀錄停在連續34場。

