NBA／約柯奇缺陣16戰強勢回歸 金塊砸沉快艇

美國職籃NBA 丹佛金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）因傷缺陣16場比賽30日晚歸隊，繳出31分12籃板「雙十」成績，率金塊122：109擊敗洛杉磯快艇 。

中央社引述法新社報導，聯盟3屆最有價值球員（MVP）的約柯奇自去年12月29日對邁阿密熱火的比賽左膝過度伸展受傷後便缺陣。但這名塞爾維亞籍中鋒復出後毫無生疏，出賽不到25分鐘11投8中拿下全場最高分，外帶5助攻、3抄截，幫金塊終結快艇的3連勝。

約柯奇賽後受訪時說：「場上的感覺很好，我覺得自己的復健做得非常到位，也準備得很充分。」

在前鋒高登（Aaron Gordon）、強生（Cameron Johnson）及後衛布勞恩（Christian Braun）相繼進傷兵名單後，約柯奇歸陣對金塊無疑是一大強心針。金塊總教練艾德曼（David Adelman）覺得，即便上場時間受限，但只要約柯奇能出賽就是莫大欣慰。

快艇總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）坦言，只要約柯奇在場上「你防守端的布陣就得改頭換面」；約柯奇受傷前場均29.6分、12.2籃板、11助攻。

快艇以哈登（James Harden）25分9助攻最佳；快艇30日晚輸球前，最近19戰16勝，戰績一路回升至西區第10。