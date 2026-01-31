NBA／柯瑞提前傷退 勇士不敵活塞 柯爾：傷勢並非嚴重問題

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
活塞以131：124擊退勇士。(路透)
活塞以131：124擊退勇士。(路透)

近期遭受傷病打擊的勇士，在30日主場出戰活塞的比賽中，球隊一哥柯瑞（Stephne Curry）在第三節因為膝蓋不適提前退場，加上雙方禁區戰力的差異，最終活塞就在內線得分比勇士多出22分下，以131：124擊退勇士。

勇士近期在巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季提前報銷後，團隊氣氛低迷，而30日在庫明加（Jonathan Kuminga）也持續缺陣下迎戰活塞，勇士也在上半場就遭受打擊，來訪的活塞首節就在康寧漢（Cade Cunningham）領軍下單節猛轟45分，上半場團隊就攻下77分，並領先勇士13分。

易籃後勇士雖然試圖展開反撲，但在第三節末段柯瑞卻在一次上籃後臉露痛苦表情，最終也一瘸一拐的走回休息室，勇士球團也隨即宣布柯瑞本場比賽將不會回歸，讓勇士在痛失一大將，最終也以7分差距吞下敗仗。

活塞30日共計6人得分上雙，其中康寧翰拿下29分、11助攻，杜倫（Jalen Duren）則有21分、13籃板，其中包括抓下6記進攻籃板，在他坐鎮禁區下，活塞30日禁區得分與籃板分別大勝勇士22分與11顆；至於勇士30日則以提前傷退的柯瑞攻下23分最佳，替補上陣的梅爾頓（De'Anthony Melton）則有18分進帳，近期的低迷表現也讓外界評估勇士將會在交易大限前有所動作。

賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在談到柯瑞的傷勢狀況時說：「這應該不是屬於嚴重問題，他的右膝近期一直有不舒服的狀況，這與他之前缺席灰狼之戰是同一原因，我們將會持續觀察他的恢復狀況。」

