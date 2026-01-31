我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

NBA／曾被黃蜂選中並出賽10場 前UCLA明星後衛爭取重返NCAA

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前UCLA明星後衛貝利。（路透）
前UCLA明星後衛貝利。（路透）

在2023年選秀會次輪第41順位被黃蜂選入的前UCLA明星後衛貝利（Amari Bailey），在NBA生涯至今代表黃蜂出賽過10場後，21歲的他在今天也宣布已經聘請經紀人以及律師，準備爭取重返NCAA的參賽資格，彌補當年在NCAA舞台留下的遺憾。

過去身為5星高中生的貝利，在2022-23賽季代表UCLA出賽30場留下平均11.2分、2.2助攻、3.8籃板的數據後，於2023年宣布挑戰NBA選秀會，並在次輪第41順位被黃蜂選入，不過新秀賽季簽下雙向合約並從發展聯盟出發後，他一度代表黃蜂出賽10場繳出平均2.3分的平庸成績後，隔年則是與籃網簽約，並在待不到一個月後又遭到釋出，過去兩年則都在發展聯盟打滾。

儘管已經離開NCAA舞台2個賽季，但貝利今年也僅21歲，這也讓他興起了想重返NCAA的念頭，如能成功將創下首例NBA球員重返NCAA的紀錄，貝利說：「我現在應該還是一個大四學生，我不想27歲時還在打大學籃球，我並不是在貶低那些還在打NCAA的球員，那是他們的人生之道，但我去打過職業比賽並學到很多東西，也經歷了很多，所以為什麼我不能帶著這些回去？」

不過去年12月NCAA主席貝克（Charlie Baker）就曾表示過，不會允許任何與NBA簽約的球員獲得NCAA參賽資格，但卻也發生過曾與NBA球隊簽訂過雙向合約，並在發展聯盟出賽過的阿拉巴馬大學前鋒貝迪亞科（Charles Bediako），近日透過州法院挑戰NCAA判定，最終獲得代表阿拉巴馬大學出賽的案例，但NCAA仍試圖推翻這個結果。

而貝利的律師也表示，NCAA當前的規定確實相當矛盾，「你有一個想上大學的適齡孩子，但現在體系卻告訴你，『很遺憾你因為去過另外一個聯賽，所以你永遠出局了。』我看不出這有什麼合理的理由。」

貝利也強調，自己會想要重返NCAA舞台並不是為了作秀，「我是認真的，想要重新回到賽場上，我只是想要提高自己的球技，改變人們對我的看法，並證明自己能夠贏得比賽。」

NCAA NBA UCLA

上一則

NBA／唐西奇神級表現湖人名宿讚嘆 黑旋風渥錫：他成為對手惡夢

下一則

澳網／誰奪冠都將書寫歷史 約克維奇透露阿爾卡拉斯「道歉」

延伸閱讀

NBA／唐西奇神級表現湖人名宿讚嘆 黑旋風渥錫：他成為對手惡夢

NBA／唐西奇神級表現湖人名宿讚嘆 黑旋風渥錫：他成為對手惡夢
NBA／歐康古被肘到「掉牙」滿口鮮血 老鷹教頭：還是很帥

NBA／歐康古被肘到「掉牙」滿口鮮血 老鷹教頭：還是很帥
場邊人語／長射未成 黃蜂險勝

場邊人語／長射未成 黃蜂險勝
NBA／波特重返丹佛轟38分留遺憾 金塊主帥讚穆雷關門強心臟

NBA／波特重返丹佛轟38分留遺憾 金塊主帥讚穆雷關門強心臟

熱門新聞

U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。(新華社)

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

2026-01-24 12:56
海鷹以31：27擊敗洛杉磯公羊。(美聯社)

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

2026-01-26 00:11
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

2026-01-25 20:15
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41
澤瑞夫（Alexander Zverev，右）在澳網8強賽擊敗美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）。（美聯社）

澳網／24記愛司球拍下美國華裔新星 澤瑞夫連3年闖4強

2026-01-27 09:36
阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以一盤未失之姿晉級8強。（新華社）

澳網／一盤未失闖8強 阿爾卡拉斯差3勝破蠻牛紀錄

2026-01-25 10:01

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫