NBA／火箭杜蘭特揮舞鐮刀單節狂飆16分 老鷹一哥強森缺陣中斷4連勝

第三節火箭杜蘭特揮動「死神鐮刀」，個人單節進帳16分。（路透）

在前一場比賽遭到馬刺 隊於末節逆轉後，火箭隊29日作客老鷹隊主場，在老鷹新一哥強森（Jalen Johnson）因傷缺陣的情況下，火箭也由杜蘭特（Kevin Durant）領軍，在下半場拉開與老鷹的差距，最終以104：86中斷老鷹4連勝。

老鷹在日前將球隊前任一哥楊恩（Trae Young）交易到巫師隊換回麥凱倫（CJ McCollum）後，雖然一度苦吞4連敗，但近期又拉出一波4連勝，其中包括前一場比賽擊敗東區排名第3名的塞爾蒂克隊。

不過在29日主場出戰火箭的比賽中，老鷹新一哥強森卻因為左小腿緊繃臨時缺陣，儘管上半場老鷹仍是展現極佳競爭力，僅以1分差距落後給火箭，但第三節火箭杜蘭特揮動「死神鐮刀」，個人單節進帳16分，帶領老鷹拉出一波35：24的攻勢擴大領先差距。

末節老鷹也未能再將差距縮小，最終火箭就以18分差中斷老鷹近期4連勝，自己則是收下2連勝，火箭杜蘭特29日攻下全隊造高31分，個人近5戰4度得分在30分以上，史密斯（Jabari Smith）則有14分、8籃板、5阻攻的全能演出；至於老鷹則以替補上陣的麥凱倫攻下23分最佳，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）20分。