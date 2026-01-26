NBA／唐西奇狂轟46分、海斯秀胯下灌籃 湖人宰公牛

湖人隊當家球星唐西奇26日碰公牛隊火力全開，全場轟進8記三分球在內的46分。（路透）

湖人 隊當家球星唐西奇 （Luka Doncic）26日碰公牛隊火力全開，全場轟進8記三分球在內的46分，率紫金軍團第一節尾聲取得領先後就握有優勢，最終以129：118收下近5戰的第4勝，

湖人雙星26日都有亮眼表現，41歲的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）上半場打16分鐘就有20分演出，助隊帶著69：56領先進入下半場。

上半場也有17分、8助攻的唐西奇，下半場手感更燙，公牛第二節到第三節雖打出一波跨節10：0攻勢，將分差縮小到59：69，唐西奇馬上打出一波連拿12分的個人秀；公牛在佛西維奇（Nikola Vucevic）罰球得手後再將比分追到80：81，史馬特（Marcus Smart）、唐西奇和八村壘又回敬連拿8分攻勢，三節打完湖人仍握有104：89領先。

第四節唐西奇單場第7記外線破網，讓他本季第8度得分突破40分大關，接續他又追加再一記三分彈，隊友海斯（Jaxson Hayes）也秀開來，抄截後快攻使出胯下灌籃，讓湖人板凳席嗨翻天；穩住勝果的湖人，最後53秒換下唐西奇和詹姆斯等主力，最終以11分差距收下2連勝。

JAXSON HAYES GOES BETWEEN THE LEGS FOR THE SLAM 🤯 pic.twitter.com/DCUKpU2HR0 — NBA (@NBA) 2026年1月27日

唐西奇三分球14投8中轟下本季次高的46分，外帶11助攻、7籃板，詹姆斯24分、5籃板，八村壘也有三分球5投4中的23分演出；公牛以懷特（Coby White）23分最高，替補出賽的多森姆（Ayo Dosunmu）20分。