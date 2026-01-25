NBA／柯瑞轟26分提前離場 勇士賞灰狼5連敗

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
勇士以111：85輕取灰狼隊。(路透)
勇士以111：85輕取灰狼隊。(路透)

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天轟下26分、7助攻，助隊第三節打出38：17的海嘯攻勢，最終以111：85輕取灰狼隊，賞給對手5連敗。

勇士近期傷兵不斷，先是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，賽季報銷，接著庫明加（Jonathan Kuminga）前一場碰獨行俠隊時傷到膝蓋，球團今天宣布他左膝挫傷，未來幾天將重新評估狀況。

就連柯瑞今天賽前都因膝蓋痠痛出賽成疑，結果他不但出賽，還轟下全隊最高26分，加上7助攻和4抄截，帶動團隊締造本季新高的20次抄截。灰狼今天團隊出現25次失誤，讓勇士透過失誤就轉換成25分，也讓灰狼本季首度得分沒超過三位數。

勇士三節打完就拉開領先，柯瑞第四節尾聲就提前離場；他走向選手通道前還被鏡頭捕捉，為場邊球迷簽名、擊掌。

明尼蘇達日前發生37歲男子普雷蒂（Alex Pretti）遭射殺事件，讓勇士和灰狼原本昨天要進行的交手延期，今天賽前全場為普雷蒂默哀，氣氛哀戚。

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）今天仍轟下32分外帶11籃板，但團隊命中率不到4成，第一節和第三節得分都不到20分，寫下2021年11月碰快艇隊84：104落敗後的最低得分。

NBA／柯瑞8記三分球白忙 勇士又傷庫明加、不敵獨行俠

NBA全明星賽 柯瑞第12度入選先發 NBA史上第17位

NBA／245萬美元 柯瑞冠軍戰實穿球衣飆出天價

NBA／GOAT辯論新局面 甜瓜力挺柯瑞：怎麼能沒有他

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。(新華社)

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

2026-01-24 12:56
湖人以100億元出售後，卻因此讓巴斯家族的宮鬥浮上檯面，圖為在內鬥中勝出的珍妮・巴斯。 (美聯社)

NBA／湖人100億元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

2026-01-22 19:06
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41
中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

2026-01-20 13:52
烏克蘭選手奧利尼科娃。（路透）

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 她將榮耀獻給烏克蘭前線老爸

2026-01-20 03:33

