我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

NBA／湖人老闆看不慣LBJ？巴斯澄清無稽之談

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
詹姆斯父子被捲入巴斯家族內鬥風波。 (美聯社)
詹姆斯父子被捲入巴斯家族內鬥風波。 (美聯社)

《ESPN》最新刊登出一篇名為「巴斯家族內訌促成100億美元出售湖人隊」的文章，除提到老巴斯去世受子女間的鬥爭，還有一部分關於女老闆巴斯（Jeanie Buss）對當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的不滿，文章一出立刻成話題。

湖人易主，巴斯同意將多數股權賣給MLB道奇隊現任老闆華特（Mark Walter），不過巴斯在球隊先「肅清」一波，包括解僱在組織的兄弟姐妹，連小2歲、即將退休的妹妹也沒放過。

報導還提到，湖人2021年交易掉衛斯特魯克（Russell Westbrook）後，原本不想在隔年續約詹姆斯，有意把他送到快艇隊，最終仍完成續約，且有不得交易條款，球團還在2024年選秀會第55順位選進詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James），促成父子同隊佳話，但巴斯私下認為詹姆斯並不感恩，不曾公開感謝球團選了布朗尼。

對於報導引發的風波，巴斯最新透過《The Athletic》最初回應，她強調詹姆斯對湖人貢獻很大，「把他捲入我的家庭紛爭很不公平。」她也指出，寫她不感激詹姆斯對湖人的付出是無稽之談，對詹姆斯完全不公平。

湖人 快艇 道奇

上一則

MLB／貝林傑再披洋基球衣 5年1億6250萬美元生涯最大收入

下一則

MLB／道奇高價簽下塔克 官網預測弗里曼棒次往後掉

延伸閱讀

NBA／唐西奇達標1萬4000分史上第4年輕 成明星賽票王詹姆斯送祝福

NBA／唐西奇達標1萬4000分史上第4年輕 成明星賽票王詹姆斯送祝福
NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷
NBA／擊敗湖人卻百感交集 字母哥：也許是最後一次跟老詹對決

NBA／擊敗湖人卻百感交集 字母哥：也許是最後一次跟老詹對決
NBA／每場比賽後都腳痛 41歲詹皇對馬刺休兵

NBA／每場比賽後都腳痛 41歲詹皇對馬刺休兵

熱門新聞

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

2026-01-20 13:52
烏克蘭選手奧利尼科娃。（路透）

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 她將榮耀獻給烏克蘭前線老爸

2026-01-20 03:33
道奇隊球星貝茲表示，2032年球季打完就會退休。（歐新社）

MLB／宣告「最後七舞」 貝茲超提前表態2032年打完引退

2026-01-18 21:52
日本好手大坂直美20日以「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽進入澳網球場，再度以奇裝異服驚艷四座。歐新社

大坂直美「水母裝」吸睛造型亮相 澳網首輪旗開得勝

2026-01-20 14:01
前湖人奪冠功臣歐頓。 (美聯社)

NBA／毒癮完換酒癮 前湖人冠軍名將酒駕被逮捕

2026-01-18 20:42

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
華人女導演以車為家 20秒被偷家當全沒了

華人女導演以車為家 20秒被偷家當全沒了