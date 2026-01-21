NBA／棄用16場的庫明加解凍了 第三節空中接力終於得分

勇士127：145輸暴龍。(歐新社)

勇士隊19日雖擊敗熱火隊奪下4連勝，但主力前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）第三節傷到右膝退場，賽後確認前十字韌帶（ACL）撕裂，賽季報銷；20日勇士面對「背靠背」賽程，被棄用16場的庫明加（Jonathan Kuminga）終於解凍，第二節重回賽場，不過連16場沒出賽的庫明加狀況不到位，上半場打5分鐘得分掛蛋，第三節才靠「空中接力」得分開張。

巴特勒膝蓋受傷後，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）被問到庫明加是否有機會上陣給了「絕對會」的肯定答案，20日果然成真。

暴龍開賽前13投10中，反觀勇士前15投僅5中，讓暴龍打出28：10的開節攻勢；小裴頓（Gary Payton II）替補上陣改變戰局，他連進兩記三分球下獨拿8分，桑托斯（Gui Santos）也飆進三分彈，勇士追到21：32，不過暴龍首節在瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）飆進讀秒三分彈下，仍取得41：28優勢。

第二節庫明加先發上陣，9分46秒站上罰球線但兩罰都落空，勇士雖搶到進攻籃板，但柯瑞 搶投外線下竟出現難得的籃外空心「麵包」球，庫明加又發生籃下「放槍」失誤，被暴龍轉換快攻後打出單節13：3狂攻，領先擴大到54：31，半場也握有70：50領先。

庫明加第三節得分終於開張，他6分03秒和格林（Draymond Green）合作空中接力灌籃，儘管勇士仍以65：91落後，不過暴龍喊出暫停，他也揚起燦笑和格林擊掌慶祝。