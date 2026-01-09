NBA／布朗MVP競爭衝上第3名 塞爾蒂克退暴龍近11戰9勝

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
布朗。(路透)
布朗。(路透)

身為聯盟近期狀況最火熱的球隊，塞爾蒂克隊今天在MVP競爭榜升至第3名的布朗（Jaylen Brown）領軍下，於主場出戰暴龍隊，在團隊共6人得分上雙下，最終也以125：117擊敗暴龍，收下近11場比賽以來的第9勝，排名緊咬東區第2名的尼克隊。

塞爾蒂克本季開季在泰托姆（Jayson Tatum）缺陣下，一度打得跌跌撞撞，不過隨著賽季進行，以及布朗展現火熱狀態領軍下，塞爾蒂克狀態也持續回升，在今天與暴龍之戰賽前與東區第2名的尼克僅有半場勝差。

其中布朗也在今天最新公布的MVP競爭榜中，從上周的第7名一口氣超越唐西奇（Luka Doncic）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）等人衝上第3名，僅次於金塊約柯奇（Nikola Jokic）與雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

而今天布朗也再度帶領塞爾蒂克打出一場精采賽事，面對東區排名第4名的暴龍，塞爾蒂克在上半場就靠著多點開花的攻勢取得8分領先，下半場更一度將領先差距擴大到20分以上，其中除了布朗攻下25分外帶8籃板、7助攻外，普里查德（Payton Pritchard）也有27分、8助攻演出，包括兩人在內，塞爾蒂克先發五虎全數得分上雙，最終也以8分差距收下近11戰的第9勝。

