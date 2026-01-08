NBA／公鹿開季低迷仍無意離開 字母哥：主動提交易非我本性

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
公鹿隊球星「字母哥」安戴托昆波。（歐新社）
公鹿隊球星「字母哥」安戴托昆波。（歐新社）

在老鷹隊宣布將當家球星楊恩（Trae Young）打包送往巫師隊後，聯盟其他幾位動向備受關注的球星動態也引發討論，其中公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近年總是與交易傳聞扯上邊，不過他在昨天球隊不敵勇士隊後表示，永遠不會向公鹿主動提出交易請求。

安戴托昆波曾在2021年帶領公鹿奪冠，不過過去幾年受到陣容動盪影響，公鹿不僅未能再打進總冠軍賽，過去3季季後賽更都是一輪遊，讓安戴托昆波離隊的傳聞不曾間斷。

而本賽季公鹿更是打出近年最差的一次開局表現，在7日輸給勇士後，目前以16勝21敗排名東區第11名，在楊恩遭到交易後，安戴托昆波的動向也備受關注，不過他仍是堅持初衷，強調自己並沒有離開密爾瓦基的想法，也不會向球團主動提請交易。

「永遠不會有那一刻，就是我站出來說我想要被交易，因為這不是我的本性。」談到近年來不斷與交易傳聞扯上邊，安戴托昆波說：「我的計畫就是在這邊結束職業生涯，如果他們不想要我，那我也沒辦法阻止，因為我只是一名僱員。」

而公鹿目前確實也沒有交易安戴托昆波的想法，仍希望圍繞他重新建構一支冠軍球隊，安戴托昆波說：「我不會離開，我仍全新投入在這支球隊上，我想要扭轉球隊的頹勢，打出精采的籃球。我想要保持健康幫助我的隊友，我們最近6場比賽的戰績是4勝2敗，我們還有很多重要比賽要打，我依舊全神貫注，這不只是百分之百，而是百分之百萬，傾注在我的隊友、球技、這支球隊和這座城市之中。」

