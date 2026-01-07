我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突襲完委國換哪裡？預測市場加碼押注川普下個目標 這地方機率最高

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

NBA／41歲詹姆斯又飆30分 湖人總教練讚嘆偉大

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
詹姆斯（右）6日轟下30分。（路透）
詹姆斯（右）6日轟下30分。（路透）

年滿41歲的湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），6日面對鵜鶘隊又是灌籃、又是飆外線，全場轟下30分，尤其第四節率隊打出18：4的逆轉攻勢，成為湖人以111：103奪下3連勝的功臣之一，讓教練瑞迪克（JJ Redick）大讚，詹姆斯展現了「另種形式的偉大」。

這是詹姆斯近3戰中第二度飄破30分，瑞迪克表示並沒期望「小皇帝」經常有飆分演出，但也不會對這位有23年資歷的老將有所限制。

「我知道詹姆斯，知道他付出了多少。」瑞迪克提到，如何將詹姆斯效用最大化，取決於對手、防守策略和詹姆斯本身的狀態，「這真的需要和他不斷溝通。」

瑞迪克也提到，身為教練的任務就是讓詹姆斯可以發揮最佳水準，同時不會過度疲勞，「對我來說，他41歲能做到這些，去年40歲時他也有做到，這簡直太偉大了，是另種形式的偉大。」

6日奪勝後，湖人明天就要對陣馬刺隊，詹姆斯說就是好好睡一覺，希望身體可以有很好的修復，這也是現階段最重要的事情，「看看我早上感覺如何，我會試著休息多一點，看看午睡後感覺怎麼樣，然後再作打算。」不過他也強調，不會想休息太多場，畢竟不知退休前還能打幾場比賽。

他表示，每晚能上場都十分珍惜，從不把進入NBA視為理所當然，已經41歲了，更加感激能夠上場比賽的機會。

湖人 退休 馬刺

上一則

NBA／愛德華打到場邊吃零食 熱火迎回赫洛仍輸灰狼28分

延伸閱讀

NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝

NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝
NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋
NBA／「GOAT」辯論新觀點 詹姆斯經紀人：關鍵一擊仍屬喬丹

NBA／「GOAT」辯論新觀點 詹姆斯經紀人：關鍵一擊仍屬喬丹
NBA／籲「保送」詹皇進明星賽 勇士格林：他當門面20年了

NBA／籲「保送」詹皇進明星賽 勇士格林：他當門面20年了

熱門新聞

林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
愛德華提早離場，賽後也沒接受採訪。(路透)

NBA／不滿教練換下主將 愛德華丟毛巾提前離場

2025-12-31 22:50
杜蘭特(右)。 (美聯社)

NBA／慘遭「大麵包」三分砸臉 KD吐槽：投這什麼垃圾球

2026-01-02 22:02
提格直言，波爾被交易離隊正是勇士爭冠窗口落幕轉折點。 （美聯社）

NBA／勇士王朝落幕關鍵 提格直言：波爾本該接班湯普森

2026-01-02 01:10
楊恩。 (路透)

NBA／楊恩遭批不防守不搶籃板 高層談交易：很多人不喜歡和他同隊

2026-01-02 21:12
太陽中鋒威廉斯(右)談被湖人退貨，坦言超級生氣。 (路透)

NBA／坦言被湖人退貨超生氣 中鋒威廉斯：以為能成為拼圖

2026-01-01 19:40

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火